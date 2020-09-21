【經典愛情電影】重溫經典電影，不一定只能窩在家中看Netflix。《無痛失戀》重新上映，觀眾可跟着男主角，重遊舊地，拯救美好回憶。

（《無痛失戀》劇照）

《無痛失戀》（Eternal Sunshine of A Spotless Mind）為人熟悉，是少數占基利（Jim Carrey）不搞笑的作品。其編劇查理·卡夫曼今年新作《我想結束這一切》（I’m Thinking of Ending Things）探討人生的意義、人於時間洪流中的無奈，角色同樣穿梭過去未來；基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《TENET天能》同期上映，反思命運與自由意志等主題，每人既有一定的命運，但作為自身命運的主角，我們都有責任把自己的信念實踐？

簡單一點點，不說大是大非，只說我們都會經歷的事－失戀可否無痛？如何忘掉一個人？

（《無痛失戀》劇照）

（內含劇透）

重溫失戀課：忘記與原諒 不一定是向前走的方法

《無痛失戀》，一聽戲名，十分吸引。兒時看，覺得似科幻片，英雄救英；後來看，覺得那是很可愛的幻想，在回憶中拯救過氣愛人，不正正是我們失戀後每天每天矛盾的小掙扎嗎？

在《無痛失戀》中，Joel（Jim Carrey飾）與Clementine（Kate Winslet飾）縱然相戀，卻忍受不了對方的缺點。Clementine忍受不了欲斷難斷的關係，跑到洗腦公司，清除有關男主角Joel的記憶。喬爾氣忿之下，也要清洗記憶，卻在「回憶走馬燈」中與克蕾婷重遊舊地時發現自己還深愛着她，便在記憶裏帶着女主角進行大逃亡。

Joel對Clementine說：「Okay 」（《無痛失戀》劇照）

忘記前度後 會連自己是誰也一併忘掉？

在最後的一場爭吵中，他們這樣說：Joel對Clementine說：「我找不到不愛你的地方。」Clementine則回應：「但你將會找到的！你會有這些想法的。我有天會對你生厭，覺得受困，因為那就是我。」

Joel簡單的回了一句「OK」，就掃除了Clementine的不安，二人相視而笑。因為他懂她的壞，他還是決定義無反顧地再愛一遍。告別一段關係後，有或許不再氣忿了，可便開始憶苦思甜。才下眉頭，卻上心頭。走到哪都想到過去，乾脆忘掉了比較輕鬆。可是，像是Clementine和Joel一樣，忘掉一切後，”It all doesn’t make sense” （一切都摸不着頭腦），她連自己是誰都不知道了。

回憶磨人，但無論如何，都不能否定「相濡以沫」的日子，不能忘懷，才好證明沒有白過。或許會後悔或抑鬱，但似《無痛失戀》的主角們，失散了還是會再次愛上對方，也似村上春樹所說，再來一次，人其實也會做一樣的事，不如想像：或許你們的相遇也是久別重逢？

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