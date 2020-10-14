靠吃減壓無幫助？兼顧家庭工作壓力大　專家教7招女性專用紓壓法

女性往往面臨工作和家庭兩頭燒，壓力太大怎麼辦？臨床心理學家Susan Albers表示，男女都會面對壓力，但女性通常會承受更大的壓力，並又傾向給自己更大的內在壓力，壓力不堪負荷時，她提出7點舒壓方式。

日常要面對家庭、工作、健康等不同壓力，心理學家分享7點女性專用解壓方式（按圖了解）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

1.不要靠吃紓壓

根據克里夫蘭醫學中心衛教網站，Susan Albers提到，許多婦女靠吃來紓壓，但是食物實際上沒有幫助。僅使人短暫感到一點點愉悅或只是分散注意力。

她建議，可以稍作休息，利用網球放在腳下或背後按壓來按摩放鬆，或者外出散步。甚至即使是簡單的事情，例如喝熱茶，穿上舒適的衣服或洗個熱水澡，都可以較好的舒緩身體。

2.公私要分開，在家放下工作

許多人受到死線、同事或職涯發展困擾不已？Susan Albers說，不妨以長遠來看，5小時、5天、5年內，情況還很重要嗎？

此外，女性也傾向於幫別人負擔壓力。她指出，女性有照顧天性，有助於與同事建立良好的關係，但別忽略自己的壓力負擔，別過度解決或肩負他人的壓力。

+ 12 + 12 + 12

3.請家人分擔家務

女人（尤其是媽媽）經常把所有事情攬在身上，且不知該如何指使家人幫忙，暗自期望伴侶能看出她們需要幫忙，Susan Albers說，與其期待別人，不如主動把工作分派出去，讓家人負責他們喜歡的工作，甚至孩子也能幫忙簡單的事物，家人也可以互相輪流。

4.陪伴家人

Susan Albers建議，與家人相處時，就不要再使用手機了，例如用餐時規定家人都不要碰手機，一起放慢腳步，單純享受美食和陪伴。

5.不要設太高的標準

「與他人比較只是增加自己的壓力。」Susan Albers表示，做你能力範圍的事，專注於自己，甚至學會放下，例如放棄「我應該成為完美的媽媽」或「我每天都要做晚飯」的想法。

6.財務焦慮，善用電子系統

如果錢是壓力的來源，Susan Albers建議召開家庭會議，討論財務問題並製定預算。此外，為減輕壓力，她還鼓勵女性設置網路自動付款，省下記帳、付款的麻煩，也有助於減輕壓力。

7.女性別忽略照顧自己

女性可能會為孩子或年邁的父母掛號看診，但是自己卻永遠排在最後。Susan Albers說，照顧好自己很重要，因為如果女性倒下，其他所有人也會倒下。建議在原有習慣上建立健康連結，例如刷牙和服用維他命一起做等。

Susan Albers還說，別忘記留時間獨處，有機會充電，「儘管很難暫時放下擔憂，但這確實是有益的。」

+ 2 + 2 + 2