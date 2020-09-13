工作壓力大無礙享受人生？　了解育成幸福的10個元素｜自我管理

有時只是看着孩子們追逐泡泡、道路的縫隙間生出小花、天空飄來一顆氣球，就能讓人心情好，因為某些事物天生就能觸動人。設計與喜悅專家英格莉．李（Ingrid Lee）整理出10種引發喜悅的元素，試試在每日生活中體會「快樂就是那麼簡單。」

育成幸福的10個元素：

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1. 能量 Energy

充滿能量的地方或事物，都有個共同點：明亮或鮮豔的色彩注入眼睛，喚醒感官。在心情低落或緊張的時候，穿上繽紛的色彩，像是下雨天，套上大黃色的雨鞋、第一次約會，穿上檸檬綠的洋裝。

2. 自由 Freedom

開放空間和自然景觀給人生命力的感覺，可以舒緩疲勞、減輕壓力。特別是氣味，最易刺激感官，引發正面聯想。試着在生活中放盆植物，如果照料植物挑戰太高，風景照、動物圖畫也能達到同樣功效。

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3. 豐盛 Abundance

回想小時候去糖果店的情景，各色糖果映入眼簾，像徜徉在甜蜜蜜的海裏，無法自拔。人天生受多樣化吸引，不妨在生活中加入多層次的搭配。你不能控制辦公室座位的大小，何不擺些賞心悅目的裝飾。

4. 和諧 Harmony

人腦為了理解從眼睛傳入的資訊，傾向將相似的物品聚在一起，讓自己感到舒適，這也可以解釋為什麼收藏品讓人愉悅。從小地方開始，例如，為你的冰箱磁鐵建立相同顏色或形狀的群組。

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5. 玩樂 Play

人們體內具有玩樂的本能。玩樂減弱人對時間的感受，讓我們忘卻日常煩惱，享受當下。設法在生活中安排玩樂的機會：休閒運動、樂團演奏、家庭遊戲日，和朋友、小狗、伴侶都可以。

6. 驚喜 Surprise

驚喜能夠快速轉換壞心情，強化愉悅的情緒。你可以像小孩子一樣，「故意」遺留「紀念品」在口袋或包包，或許是一張票根、一個海邊撿來的貝殼，之後重新發現它們時，會像收到小禮物，勾起美好回憶。

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7. 向上 Transcendence

情緒有高低起伏，心情好，嘴角上揚，頭也跟着抬高，「向上」是正向的隱喻。雖然人不可能真的學會飛，不妨看着天空，想像自己是一朵雲，放空是釋放壓力的解藥。

8. 魔法 Magic

現代化學之父羅伯特．波以耳（Robert Boyle）原本是煉金術士，一次煉金過程中，無意間驗證元素的概念。魔法是發掘靈感的催化劑，要體驗神奇，嘗試貼近自然，在森林睡幾晚，經歷沒見過的世界。

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9. 慶祝 Celebration

慶祝活動通常代表成長或新的開始，像是勝利、生日、豐收等，情感共鳴也會強化社群意識。慶典中，音樂更是不可或缺的助力，讓我們變得更慷慨、熱情，試試在空間內播放音樂吧。

10. 重生 Renewal

花季、節氣或節日，即使稍縱即逝，仍舊帶給我們喜悅。我們可以經歷一個生命、一場盛宴的周期，年復一年體會重新開始的活力。嘗試種盆花，觀察他從萌芽、花苞到開花的時刻。

資料來源 /《喜悅的形式》，天下雜誌出版；《驚奇的力量》，漫遊者文化出版

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