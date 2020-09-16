台灣藝人黃鴻升（小鬼）懷疑於家中滑倒受傷至失救而死，終年36歲。小鬼死訊經證實後，猝逝消息震驚中港台。小鬼生前於圈中憑「暖男」形象累積不少的好人緣，眾多明星也紛紛悲慟發文表示難以相信外，更透露感遺憾圈中失去一個待人溫暖、上進和敬業樂業的正直暖心藝人。

台灣藝人黃鴻升（小鬼）懷疑於家中滑倒受傷至失救而死，終年36歲。(aes_alien@IG)

現年36歲的黃鴻升（小鬼）猝然離世消息至今仍震驚整個娛樂圈，小鬼昨天於Instagram限時動態發布的愛犬影片也成他最後身影，眾多圈內好友和粉絲也湧入小鬼的IG上留言。

曾在傳媒面前形容與黃鴻升關係如家人般相處的楊丞琳，得知黃鴻升猝逝消息後驚聞噩耗，據聞楊丞琳當場情緒崩潰，將下午原定的工作全部推掉，並透過經理人向傳媒表示：「我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他...」言辭之間深深刻劃楊丞琳對初戀男友黃鴻升的不捨之情。

【按下圖看】黃鴻升（小鬼）生前圈中好友對其過身的悲慟反應

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曾與羅志祥不和仍為對方護航 貫徹「正能量暖男」形象

黃鴻升（小鬼）與羅志祥（小豬）多年來也被傳出兄弟不和的消息。(《娛樂百分百》截圖)

黃鴻升（小鬼）生前亦曾主持《娛樂百分百》約十年時間，但一直被傳曾私下在廁所談論搭檔羅志祥的壞話，令兄弟情誼生變。小鬼猝然離世消息傳出後，羅志祥（小豬）也在IG弔唁對方，發文說：「怎麼會這樣」，表達十分震驚的心情。

羅志祥（小豬）被爆出私生活淫亂而神隱多月，也在IG弔唁黃鴻升（小鬼）的離世，更說：「怎麼會這樣」？(羅志祥@IG)

這是他個人愛情跟私人戀愛的事情，任何人都不需要去過問，不管是朋友或家人，不需要去過問或批評。 黃鴻升（小鬼）

早前羅志祥（小豬）被前女友周揚青爆出私生活淫亂，曾參與「多人活動」的負面新聞爆出後，隱匿幕後數月，小鬼生前亦坦承和羅志祥多年沒聯絡，但當被傳媒問到對羅志祥醜聞一事時，並沒有落井下石，表示：「我覺得這時候希望大家能給他空間」外，更維護對方說好話：「這是他個人愛情跟私人戀愛的事情，任何人都不需要去過問，不管是朋友或家人，不需要去過問或批評。」另外，過去羅志祥和愷樂奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎時，小鬼亦大方在臉書發出截圖留言「恭喜」與祝福對方，小鬼擁有的正能量暖男形象也是顯而易見。

為女友半夜買衛生巾送湯安撫周期不適 被讚是暖男 細數小鬼生前暖男事蹟

黃鴻升（小鬼）表示自己曾半夜為女友購買衛生棉。(aes_alien@IG)

黃鴻升（小鬼）生前與楊丞琳的感情故事亦為人津津樂道，小鬼亦是楊丞琳的初戀男友，雖然二人後來分手，但仍保持著如家人般的關係，當楊丞琳與李榮浩結婚時，小鬼也在第一時間為楊丞琳獻上祝福，說：「恭喜丞琳、榮浩，替你們開心~」，當時更被網民稱為「最佳前男友典範」等。

有一次小鬼出席活動時，表示自己對女友總是呵護備至，也會在日常生活細節中關心女友，曾半夜為女友購買衛生棉外，更會為女友吹頭髮。小鬼憶述有次為了安撫女友經期不適，更在晚上到處尋找熱紅豆湯。在活動訪問時，小鬼也坦言：「有時候真的找不到，只好到便利商店買冷藏的，再微波加熱，我還用外帶杯，弄得好好的。」小鬼對女友的溫暖舉動，簡直透徹出小鬼的暖男個性。小鬼分手後一直未有女友，傳媒總是關心他的戀情，但小鬼卻對傳媒表示：「未來若被拍到和女生牽手，或是有親密舉動，他會大方認愛。」可惜小鬼最後卻因意外猝逝，粉絲只能在網上回味小鬼昔日的暖男舉動。

小鬼為賈靜雯女兒手繪肖象慶生 被網民稱為「世界第一暖的乾爹」

黃鴻升（小鬼）生前與賈靜雯一家非常親近 (修杰楷@facebook)

黃鴻升（小鬼）生前與賈靜雯一家非常親近，賈靜雯丈夫與小鬼認識多年，情同手足，修杰楷在節目《小燕有約》也說：「我的兄弟（黃鴻升）是個超級暖男。」而小鬼也是賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）的乾爹，數人感情非常要好，有一次梧桐妹生日時，小鬼更親自為她手繪梧桐妹的畫像，更暖心地說：「希望妳喜歡，健康、快樂、考試都考100分。」難怪網友也羨慕不已，紛紛直呼：「世界第一暖的乾爹」」和「小鬼也太有心了吧」等。

小鬼去年為賈靜雯女兒梧桐妹（Angel）生日時送上手繪肖象：「乾爹欠你的畫，這是草稿，改天把它變大幅的。」對小孩言出必行，是小鬼的個性。(aes_alien@IG)

小鬼曾為歌手鄧福如化解台上尷尬 獲讚是位大暖男

生前小鬼曾因小豬一事而被批評，但曾與黃鴻升（小鬼）合作的歌手鄧福如為小鬼挺身而出，向傳媒透露小鬼暖男事蹟，她憶述某次出席慶功宴，需要拍攝大合照時卻沒有她的位置，「暖男」小鬼看見她的難處，從遠處熱情招呼她過去，最後還把自己的位子讓出來給她。」當時鄧福如亦直呼「每次遇到鬼兄都會被金光震懾個幾分鐘才能回神啊！」。雖然黃鴻升（小鬼）英年早逝，但相信小鬼種種暖男事蹟定會烙印在其好友與粉絲的腦海中，也在另一個地方繼續他的暖男舉動。

【按下圖回顧更多】黃鴻升（小鬼）早前在節目《綜藝玩很大》的暖男事蹟