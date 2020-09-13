今年4月為羅仲謙誕下女兒的楊怡，不時與網民分享照顧女兒「小珍珠」的種種點滴。從楊怡平日分享的相片可見，只僅僅約四個月時間，楊怡已經回復比產前更窈窕的身材，就連蜜運中的馬國明（馬明）也忍不住留言：「你老公真幸福。」羨慕羅仲謙有楊怡這位迷人的妻子。

現年41歲的楊怡在今年4月為羅仲謙誕下女兒羅翊心（Hera）後，短短4個月已經極速修身成功。(tavia_yeung@IG)

女人能在懷胎十月後，極速回復昔日的身材真是難如登天，少一點毅力與堅持也絕不能成事。畢竟何鴻燊四房長女何超盈足足用了約兩年時間，才把因懷孕暴漲2倍的身型，減至當初纖腰幼手的身材。現年41歲的楊怡比只有29歲的何超盈要更有毅力，才能在照顧丈夫羅仲謙與女兒同時，仍能夠抽出時間運動瘦身，楊怡更採用傳統的紮肚術，透過紮肚加按摩，在兩星期之內腰部線條和盆骨已有明顯的改變，難怪產後極速修身成功的楊怡，獲得眾多友人的讚賞，例如：陳敏之、陳自瑤和高海寧等。

29歲的何超盈在誕下女兒辛阡覓後，一直無暇瘦身，將近兩年時間何超盈於近年終於瘦身成功。（IG@xsabrinahox）

相信女人能夠為心愛男人誕下愛情結晶品是一件甜蜜幸福的事，不過懷孕後面對「幸福肥」，對於女明星們，總需要極速把這種幸福肥減掉，畢竟女星還沒有懷孕時，已為自己定下嚴謹的身材管理規則，好讓自己時刻都能在鏡頭下保持最完美狀態示人，而圈中女星除了楊怡外，還有哪位女星在產子後，同樣極速回復昔日的好身材呢？

被網民封為「地表最強孕婦」 陳意涵懷孕時體重也只有107磅？

身型嬌小配上清澈透亮大眼的陳意涵，即便是懷上兒子仍不覺她有懷孕 （陳意涵Facebook）

身型嬌小配上清澈透亮大眼的陳意涵，曾透露過自己擁有極多戀愛經驗，過往男友總是「型英帥」的類型，但陳意涵卻選擇在2018年時與熱戀一年，但其貌不揚的台灣導演許富翔奉子成婚。現年37歲的陳意涵在去年2月誕下兒子後，只僅僅兩個月便回復產前的嬌小窈窕身型。

懷孕時體重只有107磅的陳意涵被網民封為「地表最強孕婦」，在懷孕時陳意涵沒有一刻怠慢，還是依舊做瑜珈、行山與跑步。誕子後的陳意涵為了瘦身刻意戒掉喝酒習慣，因為酒有很高的熱量，加上酒很易讓人不經意地喝下很多。另外，陳意涵也堅持一星期中會抽4天做1至1.5小時運動，配合3天做瑜珈與其中1天上體能訓練課程來瘦身。

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林心如產後靠飲食運動 瘦身需心境開朗？

44歲的林心如即便已懷孕生女，但身型仍舊十分窈窕 (Ruby林心如@FACEBOOK)

現年44歲的林心如，在2016年下嫁比自己年輕3歲的霍建華，兩人更在2017年迎接女兒「小海豚」。誕下女兒不久的林心如只休息數個月時間，便回到幕前繼續拍劇工作。身型一向纖瘦的林心如在懷孕時，也稍微長肉，為了快速瘦身，林心如曾在節目《女人我最大》公開減肥餐單，每日的餐單也含肉類或魚類，因含有豐富蛋白質的食物可增加飽肚感外，亦可減少飢餓感，林心如也會以水果代替零食。

林心如亦會配合健身、跑步和瑜珈瘦身，更重要的是林心如在瘦身期保持心境開朗，相信自己可以成功減肥，保持正念，最終林心如在誕女的兩個後，已回復當初的身段。

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【按下圖看更多】在娛樂圈中還有不少女星在產後也能極速瘦身，甚至比昔日更為窈窕！她們大部分都有用同一個方法修腰：