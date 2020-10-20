女生共鳴｜學做「剛剛好」女生　4個原因「不夠好不完美」也很美

在人生的成長過程中，我們最常遇到的就是比較，明明是同年紀或是同資歷的人、明明自己也非常努力，為什麼就是得不到上司的賞識，獲得更好的際遇？心裡不禁會出現「難道我還不夠好？」的想法，亦會令自己開始討厭「不夠好」的自己。其實無人完美，即使如何努力，我們也不可能永遠的當一個完美的人，也許我們是時候明白「剛剛好」的美學。

1. 學會享受努力的過程

現今社會每個人都講求「結果論」，不論過程如何，大家都只會看重你的結果，沒有成功就等於失敗。但其實在追求個人發展的時候，又何必太在意別人的眼光，何必盲目追尋別人眼中的完美？剛剛好的程度，讓人更懂得享受努力的過程，在盡力奮鬥的過程中，所獲得的也許比結果更有意義，這樣亦可讓自己看清沿途美麗的風景，無論結果好與壞都不重要了。

2. 缺憾美使人更貼地

所謂「無敵是最寂寞」，過份追求完美或是本來就完美的人，往往都因為個人形象而給人距離感，欠缺社交力的感覺，甚至會招人妒忌。相反，正因為每個人都必定擁有一些小缺憾，而這些小缺憾才是把人與人拉近的關鍵，大方的展現自己不完美之處，也並非是件壞事。回想一下，小時候派發考卷的時候，是不是討論自己答錯的題目，總是比討論正確答案愉快？有時候，80 分真的會比 100 分更好。

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3. 保持知足的感覺

有人認為在職業上要獲得高職位，生活上要擁有不同的物質享受，賺最多的金錢，這就是人生的目標。其實我們真正的人生目標是快樂，金錢只是尋找快樂的工具，若然你不知道怎樣是快樂，你擁有再多的金錢也沒用。也許跟別人的生活相比你並不算好，但正因為你擁有的不及別人，你更容易明白知足是什麼，只要保持一顆知足的心，即使沒有高級物質享受，你也可以永遠的保持幸福快樂。

4. 瑕疵讓你以後經得起失敗考驗

比起成功，我們更要學會面對失敗。有沒有看過人生一帆風順、事事追求完美的人，一旦遇上挫敗就從此一蹶不振？擁有瑕疵的我們，比別人多的就是面對失敗的經驗，比別人強的就是面對失敗抵抗力。不完美又如何，當遇上挫折的時候，以往失敗的經歷，就可以變成推使我們前進的力量和勇氣。

要當一個完美的人，心裡所需要承受的壓力，可不是人人都擔得起，與其勉強將自己拉到高峰，不如嘗試待在山腰看看雲彩，了解剛剛好的美好。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】