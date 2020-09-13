【人際關係】6種朋友令你變得更優秀　你的閨蜜能正面影響你嗎？

每個人或多或少都會擁有朋友，可能你以為朋友只是個陪伴你吃喝玩樂，或者在分手的時候才重要的角色，其實比起其他環境因素，「朋友」才是影響你人生的首要關鍵。即使在有意或無意的情況下，你的當下情緒、思維模式以及長遠的人生成長，都會因為朋友而影響。

捨棄不該在你人生出現的朋友之後，就要開始珍惜那些對你人生作出正面影響的朋友。以下的 6 種朋友，與他們的相處中能令你進步，也能改變你的人生觀、價值觀▼▼▼

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志同道合的朋友

和朋友相處的時間，有時候並不比家人及情人少，因此擁有絕佳的默契、相類近的興趣及價值觀，就變得重要。你和他們在分享彼此的喜好或人生目標時，發現大家有相似的看法時，讓你們從中得到了自我認同，「原來世界上也有人像我這樣的」，使你得到某程度的安全感，在不同方面的發展都獲得了信心。

支持你的朋友

朋友的支持和鼓勵，就是在他人無法理解你時，令你繼續相信自己，實踐不同人生計劃的重要元素。當你遇到挫折的時候，他們也會鼓勵你，甚至為你分擔心理壓力，這些都是十分珍貴的。而且你們在彼此的成長過程中，因為互相扶持，而成了對方的踏腳石，一起邁向成功。

陪伴你的朋友

就找到一個無論在發生好事還是壞事時，都選擇在你身旁陪著你的朋友，可算是值得感恩的事了。在他們身旁，雖然沒有多說話，不但沒有尷尬的感覺，反而能讓你感到安心、平靜，好像不需要言語就能對話一樣。

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讓你開闊眼界的朋友

朋友不只是一個陪你吃喝玩樂的角色，有時候還可以變成「百科全書」讓你能夠逐漸成長，在不同的事物上都給予你新的觀點、新的知識、新的機會。在這些朋友旁邊，好像每次見面都能擁有新的體會，學到及接觸到更多新事物。

替你整理思路的朋友

在生活上面對不同的事件，我們總是容易出現思緒混亂，甚至被情緒主導了思考過程的時候，而有一種朋友，就可以為你客觀的分析眼前現況，並提供有用又適當的建議，成為你人生中的一盞明燈。這類朋友在你感到㥬惶無助的時候，就能發揮最大的作用。

為你牽線搭橋的朋友

最後一類朋友，屬於「幫助型」朋友，在你有需要或是他們在你身上看到了需要的時候，就會盡力幫助你。例如在事業上想進一步發展，他們就會為你介紹不同的人，或是簡單如你想買些什麼家居用品，他們第一時間就會說「XXX 品牌我有打折，你需要嗎？」這些人際上或物質上的幫助，都可為你的將來帶來正面影響。當然反之來說，你不但要對對方有感激的心，在對方有需要的時候，你也要伸出援手呢。

以上 6 種珍貴好友，不但希望你能找到，也希望你能夠不斷成長，成為令他人變得優秀的好朋友。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】