不少專業的女星為了演出而不惜醜化自己配合角色，楊千嬅於《麥路人》為扮演過氣酒廊歌手而刻意變醜變肥，宣傳電影時卻遭郭富城嫌棄，顯得一臉無奈。

楊千嬅於《麥路人》為扮演過氣酒廊歌手而刻意變醜變肥，宣傳電影時卻遭郭富城嫌棄。(《麥路人》劇照)

港產電影《麥路人》講述本地「麥難民」的故事，郭富城與楊千嬅在戲中演繹貧窮的基層市民，兩人洗去平日的亮麗，配合角色刻意作憔悴打扮。日前兩人接受專訪分享拍攝心得，郭富城多次七情上面地批評楊千嬅「醜樣」，於戲中眼袋很大，而且很「殘」。在旁的楊千嬅則一臉無奈，並試圖反駁自己為配合角色刻意變肥變醜。

按圖看郭富城如何批評楊千嬅醜樣：

此訪問播出後引起迴響，有網民留意到楊千嬅在郭富城三次講出「楊千嬅好醜」時臉沉了下來，更一度面露不悅，流露出真實想法。雖然郭富城其實是在讚賞楊千嬅不惜為藝術犧牲，但有網民卻認為他刻意以開玩笑的態度講出真實想法，令訪問片段意外成為人氣話題。

按圖看楊千嬅於《麥路人》的造型：

除了楊千嬅為電影刻意變憔悴外，不少女神級女星亦曾為達到角色要求而變醜，有的更甚至醜化得面目全非。

阿Sa：變醜後連媽媽也認不出

阿Sa曾以奇醜的外星人形象拍攝電影(《情癲大聖》劇照)

阿Sa曾以奇醜的外星人形象出現於2005年的《情癲大聖》中，化妝師在她臉上加了大鼻子、一堆含膿的暗瘡，還有一口亂牙，整個過程需要花上五個小時。除了樣子不討好，她亦要扮成口齒不清與駝背，徹底改頭換面。電影公司曾公開阿Sa的造型照，結果一眾網民，包括阿Sa的媽媽，也認不出這個化上醜女妝容的原來是阿Sa。

李嘉欣：照鏡被自己的禿頭嚇親

大美人李嘉欣曾飾演頭髮稀疏的醜女（《豬扒大聯盟》劇照）

大美人李嘉欣曾經於《豬扒大聯盟》中飾演頭髮稀疏的醜女，與另外三位同樣被醜化的女星莫文蔚、林熙蕾、關秀媚組成《豬扒大聯盟》。戲中四人形象被極端醜化，李嘉欣半禿頭的地中海至今仍然驚嚇。女神們為電影形象被毀，李嘉欣更曾表示因長期戴上禿頭頭套，令額頭的皮膚變差，上洗手間照鏡時更一度被醜樣的自己嚇到，犧牲甚大。

明星亮眼的妝容一向是不少女生仿效的對象，然而，不少女星化濃妝反而失卻仙氣。延伸閱讀==>陳瀅素顏零瑕濃妝如大媽？宋慧喬化煙燻貓眼妝被指黑化雙眼似假