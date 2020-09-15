即使分手後對前度念念不忘，復合仍然需要很大的勇氣。情路受挫的簡淑兒曾表示不再相信承諾，最近她走出情傷，與男朋友分開一年仍對他念念不忘，最終決定復合，重新出發。

簡淑兒日前分享了男友視覺的甜蜜照片(IG@kan_jessica)

簡淑兒日前被傳媒捕捉與男生高調牽手後大方認愛，她接受訪問時表示與男朋友曾因為性格不合而分開，更揚言不再相信愛情。然而，一年後發現大家有所轉變，便決定給予對方多一次機會。

初戀男友一腳踏三船 打擊太大需服安眠藥半年

簡淑兒於以往四段戀情中受盡情傷(IG@kan_jessica)

簡淑兒於以往四段戀情中受盡情傷，她曾透露遭初戀男友背叛，打擊太大曾一度要借助安眠藥入睡。她的初戀男友比她大，分手原因是對方出軌，後來她發現原來他一腳踏三船，便好心提醒被蒙在鼓裏的女生，卻遭前度指責，令她心痛不已，需要依靠醫生處方的安眠藥才能入睡，情況持續了半年。

初戀坎坷，往後的幾段戀情亦不輕鬆。簡淑兒曾經被前度嫌棄並不小鳥依人。她於訪問中憶述，自己正因為太依賴男朋友，到失去了就發現原來很痛，便因此變得獨立。因為藝人的身份，她曾被指是個難以去愛的人，並不是每個男生也可接受女朋友與異性有親熱戲，而且外出亦不能太高調，否則另一半就會變成半個公眾人物。

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曾經不相信愛情

情路上跌跌撞撞的經歷讓簡淑兒曾經一度對愛情灰心(IG@kan_jessica)

情路上跌跌撞撞的經歷讓簡淑兒曾經一度對愛情灰心，「現在的我已經不再相信交往與承諾，因為很多時候也是隨口說說，那便不要這樣辛苦，分開時又傷心，所以便不要特別追求。凡事隨緣，強逼對方只會導致分手，這樣更痛。」

她的前度最初也接受她藝人的身份，然而後來便開始介意。當她忙於拍攝未能回覆電話便會懷疑；與異性拍攝親密場面時又會吃醋，種種都令到她非常難受。如今兩人再次走在一起，有了第一次的經驗，再次磨合便更順利，雙方亦更珍惜這段失而復得的愛情。

研究：怎樣復合能有好結果？

情侶於分手後復合並不罕有，根據《Social Psychological and Personality Science》的研究結果，過半情侶於分手後也曾萌生復合的念頭。心理學博士Noelle Nelson指出，一段關係的終結代表著兩人潛在著難以解決的問題，所以彼此必須有所改變，第二段關係才有機會成功，否則衝突只會再次浮現。要成功復合，雙方都需要了解並願意處理當初分手的原因。」

按圖看心理學家指出如何復合會更成功：

【按圖看】娛樂圈中不少藝人也曾經歷離離合合，最終開花結果，組織美滿家庭：

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復合講求Timing，浪子回頭亦然。不羈的鄭中基婚後成為住家暖爸，減少幕前演出，專注家庭。近期他積極更新自己的YouTube頻道，與觀眾分享生活日常。延伸閱讀==>鄭中基轉型YouTuber 浪子再婚成住家暖爸：太太是我最深愛的人