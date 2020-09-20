你是否想過在這個大千世界中，有人會和自己長得一模一樣或十分相似？一些網絡紅人正因與明星「撞臉」而迅速躥紅，無論是五官特徵還是身材，都有著驚人的相似度，難道世界上真的存在另一個「我」？

鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）在初出道時被指長得十分神似，組合成Twins二人女子組合。（choisaaaa＠IG)

毫無血緣關係的「雙胞胎」？ 細數與明星撞臉的網絡紅人！

相信有許多明星也不敢相信，原來世界上真的存在毫無血緣關係但卻與她們長得神似的人，從神情到動作，加上五官驚人的相似程度，讓一些與明星「撞臉」的人們得到更多關注，並且迅速躥紅，變成人氣超高的網絡紅人。不管是髮型、妝容甚至連神韻都很相像，一顰一笑如同雙胞胎一般同步！

一些網紅與明星有驚人相似度而爆紅！（Sharon McCutcheon/Unsplash）

與明星撞臉的網紅們：（點閱下圖查看）

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世上是否存在另一個「我」?

這個世界上是否存在與自己長得很相像的人呢？如上所述，就算是沒有血緣關係的陌生人，一些人竟然與另一些人有著驚人的相似度，就像是失散多年的兄弟姐妹，讓人嘖嘖稱奇！

長相主要受基因影響，美國康奈爾大學神經生物與行為學副教授Michael Sheehan研究生物外觀的多樣性及基因遺傳，他表示將基因想象成一個「牌庫」，「如果你洗牌的次數足夠多，那麼某個時候就能拿到兩次相同的牌。」而數量龐大的基因在塑造面部結構時起著不同的作用，還包括頭髮、眼睛顔色等，這些因素都是高度可變且具有豐富多樣性。

遇見與自己長相相似的陌生人應該是多麼神奇的體驗！（Chan/Unsplash）

受基因遺傳所致，父母與子女的長相是比較相似的，而同卵雙胞胎長相幾乎一模一樣，因為他們來自同一個受精卵。雖然如今還沒有科學研究能證明，兩個長得相近的陌生人是否有某種密切聯繫，不過通常兩個擁有類似血統，或屬於同一個種族的人們，考慮到他們是一群親密的、有更多基因層面聯繫的人群，會擁有更多相同的基因，導致長相相近。另外，當全球各地的流動性增加，不同種族人群的相互聯繫及緊密程度上升，混血兒也有可能增加兩個人臉相似的可能性。因此，世界上存在和自己長相相近的人不是不可能！

參考資料：〈Does Everyone Have a Look-Alike?〉