【女生香港地】近年不少Café進駐長沙灣，除了是鬧市中的喘息空間，不論咖啡店裝潢或咖啡食物賣相，多經心思設計非常打卡able。假日想與閏密找個地方坐下吃吃甜品、談談心，不妨走進長沙灣，在Café小店中感受城市的漫活步調。

TEA HUB

TEA HUB吸引了KOL Sam is Home到訪，在門口座位打卡。(samishome@Instagram)

顧名思義，TEA HUB為一間以茶為主題的Café，提供茶漬飯、茶湯麵、戚風蛋糕、洛神花梳打水等，大部份食物、甜品與飲品均是以茶入饌，當中更設期間限定味道；Café裝潢以白色、木色為主調，設計簡約配合高樓底，在內一邊品嚐美食寧舍寫意。

地址：長沙灣順寧道439號順寧居地下2號舖

瘋鳥

瘋鳥店內環境以木系為主，可在拍照過後享用食物，作完美一天的開始。(adrianalauuu@Instagram)

「當你在外頭世界快要瘋了/ 來這邊坐坐歇歇」為Café的忠旨，店內環境以木系為主，配合灰色牆壁，Café門口位置設有枯樹枝，而內裡則貼上多幅畫像。Café提供沙律、主食、Pizza、蛋糕、窩夫等食物，坐在窗邊位置特別寫意，晨曦曬進來的自然光適合拍照，也可在拍照過後享用食物，作完美一天的開始。

地址：長沙灣順寧道仁順大廈65號地下

Contrast

Contrast不只裝潢型格，食物賣相亦十分出色，味道也時常獲讚。(pamelacheung@Instagram)

黑白裝潢如Café名字一樣，形成對比感，配合落地玻璃設計，除了高採光度，亦帶型格格調。Café提供咖啡、輕食、意粉，以及自家製甜品。許多女生都會點選自家製牛奶雪條配竹炭糯米窩夫與雞蛋布甸配house espresso，認為賣相吸引，味道新鮮；咖啡巴斯克芝士蛋糕、黑芝麻乳酪芝士蛋糕等原個蛋糕十分受歡迎，不過留意需預早兩天預訂，而朱古力合桃曲奇則是每天新鮮製作，售完即止，想要嘗試的女生就要在早上到訪了。

地址：長沙灣福榮街512-518號依時大廈地舖

Coffee Question

自動販賣機的門口設計已成賣點，吸引不少人駐足停留打卡拍照。(kkiiks@Instagram)

若你想尋找一間有格調且能打卡的Café，Coffee Question或可滿足到你。先是自動販賣機的門口設計已成賣點，吸引不少人駐足停留打卡拍照，推門進入便看到水泥牆與木枱的低調裝潢。食物方面，提供吐司、意粉、全日早餐、拉花咖啡等，不過小店座位不多，或需要花上時間等位。

地址：長沙灣褔華街588號地下B舖

陳嘉寶（Anjaylia）與丈夫黃頌祈（Epaphras）早前（20/9）分別在社交平台上載B女照，宣布第二位小天使Eliana已降臨黃家。生產前亦有上載生活照，多為半身照或遮掩半身，照片中的她依然纖瘦，孕肚「隱形」，故並沒被發現懷上第二胎，更多產後極速瘦身回顧狀態女星＝＝＞（延伸閱讀）