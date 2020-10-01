中秋節後緊接三天長假，為一眾打工仔提供一個喘息機會，雖因疫情關係難以到外地旅遊，但其實香港亦有為數不少以「異國風情」為主題的Café，其裝潢佈置甚至可媲美當地的打卡熱點餐廳。想一解「想旅行之苦」的女生，不如像去旅行般悉心打扮一下，去這些「異國感」濃厚的Café感受一下旅行氣息，感受工作以外另一番的恬靜。

鬧市中的隱世土耳其風Café — Be Humble 預約成功才提供地址？

位於旺角鬧市的Be Humble是一所貫切土耳其風的Café，剛開業不久，但網上已有不少的網民前往打卡了。(behumblehk@IG)

位於旺角鬧市的Be Humble是一所貫切土耳其風格的Café，從門外便看見以極具土耳其風格堆砌而成馬賽克牆與招牌，走進店內亦不難發現土耳其毛地毯（Halı）的蹤影，圖案與大小不一的地毯佈滿店內每一個角落，不論是地毯、吊椅、馬賽克燈、椅子抑或是窗框也選用具中東色彩與風格的，特別是以土耳其圖騰為設計的窗框，當陽光微微灑進店內時，畫面令人一震，而進店前是需要除鞋的，因店內全鋪上了民族地墊與咕𠱸。

Café每一個裝潢以至每一個用來盛載食物與飲品的茶壺餐具亦充滿有土耳其風格；在飲食方面，店內提供花茶、蛋糕、水煙、梳打與酒類飲品等，當中有不少網民可推薦一試Lavender Oolong茶，淡淡薰衣草味配上烏龍的清香味，淡而不俗，而桃酒是店內推介，桃酒上搭配奶蓋，是一款較為適合女生口味的甜酒。不過現時這間Café仍是試業階段，只提供預約用餐服務，而且只會向成功預約的顧客提供地址，非常神秘。

推開一道門便彷彿置身秘密花園？— 媽不在家 MUM’s NOT HOME

媽不在家 MUM’s NOT HOME彷彿就是鬧市中的一片小森林，有點復古有點現代。(mumsnothome@IG)

位於油麻地唐樓後的—媽不在家 MUM’s NOT HOME彷彿就如鬧市中的一片小森林，店內裝潢除結合另類與藝術這兩個範疇，店內擺放不少玩味十足的畫作，部分裝飾更以七彩閃亮為主，與店名一樣是充滿「玩味」；店內的高枱櫈、鋼琴區、窗邊以至每一個角落都擺放着植物，另外店內亦設有一角落出售手作飾品與古着，顏色配搭與綠色植物成強烈對比，亦有點像外地市集裏的餐廳，是有點復古，有點現代的玩味Cafe。

媽不在家 MUM’s NOT HOME只提供甜品與飲品，不提供輕食，所提供的甜品全都是芝士蛋糕，十分推薦喜歡嘗試新奇口味芝士蛋糕的人，皆因店內提供的《12道MUM味》芝士蛋糕味道特別，如摩天輪蛋（Durian CheeseCake）、榴檸菠蛋與瑪沙拉蛋（Masala CheeseCake），蛋糕外觀亦猶如一件藝術品外，名字亦甚為特別，值得一提的是店內所提供的Menu亦是人手所繪畫，極具心思。

地址：油麻地上海街302號1樓 營業時間：星期一／五 1400-2000；星期二至三全日休息；星期四／星期六至日 1400-2000

波希米亞風擺設裝備充斥店內每一個角落？—Boholic

Boholic是一所樓高兩層，並以波希米亞風為特色主題的咖啡店。(Boholic＠facebook)

近期深水埗的橫街窄巷開設不少文青打卡的咖啡店，位於彼鄰的長沙灣近日便開設了一間主打波希米亞風特色主題Café—Boholic，樓高兩層的Boholic初開業不久顧客不多，但去過的網民卻紛紛表示食物與環境質素是具備相當高的水準。

店內近門口位置已擺放頗唯美的藤製韆鞦，地面亦鋪上波希米亞風格的藤毯，旁邊擺放的仙人掌小樹林亦增添不少在異地用餐的感覺，店內牆壁亦擺放很多不同波希米亞風的裝飾。飲食方面，雖然店內不是提供很多種類，但貴精不貴多，例如：蟹肉牛油果意式包、慢煮牛腹肉和香煎帶子西瓜沙律配黑醋汁亦有不少人推介，同時看得出每種食物的搭配也是經過精心設計。

地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓 營業時間：1130-2200

按下圖看更多香港特色Cafe—港島離島木系Café如置身日本 生酮麵包大熱頌缽咖啡可洗滌心靈？