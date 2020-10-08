36歲台灣女星郭碧婷早前順利誕下一誕女，向佐升級做新手爸爸，為豪門添喜事。郭碧婷自懷孕以來卻閙出過不少風波，曾因在微博上突然發佈感性文章而傳出婚變，甚至有傳她患上產前抑鬱症，精神狀態不佳，情況令人擔憂。事實上產前抑鬱與產後抑鬱同樣常見，無論是新手媽媽或有經驗媽媽都要提高警惕！

向華強兒子向佐和台灣女星郭碧婷於2019年結婚。(《最美的時光》截圖)

郭碧婷誕下一女 與向佐組成幸福三口之家

據台媒消息，36歲女星郭碧婷在中秋節當天在台灣順利誕下一女，母女平安，為豪門添金孫。據聞女嬰足足有7磅重，向佐升級做新手爸爸，組成幸福三口之家。外表亭亭玉立的郭碧婷擁有「不食人間煙火」的氣質，因出演暢銷作家郭敬明同名小説改編的系列電影《小時代》而打響知名度，她與向佐因參演内地綜藝節目《最美的時光》結緣，後來僅交往了八個月便步入婚姻殿堂，閃婚速度讓不少人甚感訝異。

郭碧婷與向佐在意大利舉行婚禮。（向佐JackyHueng@微博）

郭碧婷與向佐去年在意大利舉辦既盛大又浪漫的婚禮，沒過多久郭碧婷便傳出懷孕喜訊，雖然因疫情肆虐郭碧婷與向佐一直分隔兩地，郭碧婷無法來港簽紙結成合法夫妻，但卻絲毫不影響二人恩愛程度，向佐也不時在社交平台上上傳兩人幸福合照秀恩愛。

郭碧婷與向佐閃婚速度令外界驚訝：（點閱下圖）

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郭碧婷懷孕期間模樣憔悴 曾深夜感性發文傳婚變？

郭碧婷在過去懷孕期間不時在街頭被鏡頭捕捉，隔著口罩依然難掩憔悴面容，她還曾深夜在微博上感性發文感慨人生，表示：「醒悟的那天總會到來，那時候會茅塞頓開，豁然開朗呢，還是悔不當初，懊悔不已？」當中的懊悔之情惹來網友紛紛揣測兩人感情生變，婚姻出現問題。有指早前夫妻兩人分隔兩地生活，向佐忙著演藝事業，而郭碧婷則專心在台待產，兩人幾乎各過各生活，導致婚變流言四起。向佐的母親向太形象向來強勢，更有傳指她因媳婦郭碧婷生女未能為豪門添丁而「不開心」，是非不絕。

郭碧婷被傳患上產前抑鬱：（點閱下圖）

吳若希被傳患有產前抑鬱。（jinnyng@IG）

曾有指患上產前抑鬱女星：（點閱下圖）

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產前抑鬱症不容忽視 中大研究：對母嬰有長期影響

無論是產前抑鬱還是產後抑鬱都不容忽視，懷胎十月的母親面對即將出生的新生命既喜悅又緊張，還要面對充滿挑戰以及未知的未來，難免讓孕婦油然感到一股無力與孤單感，若旁人不多加關心、關注她們的精神狀況的話，媽媽們會覺得自己被世界孤立、孤苦無依，情緒容易出現更大的波動。

產前抑鬱是大多數人都忽略了的問題。（daiga_ellaby/Unsplash）

研究 根據中文大學2001年發表的一份報告顯示，產前抑鬱會對新生嬰兒造成不良影響，研究共找來959名婦女進行懷孕後期至產後的深入研究，使用貝克抑鬱量表(Beck Depression Inventory，簡稱BDI)來衡量媽媽們懷孕後期所患抑鬱的不同程度，並記錄其生產時出現的異常情況及新生嬰兒的狀況。結果發現產婦在懷孕後期若患上抑鬱，需要使用無痛分娩生產的機率比正常產婦高2.6倍。另外，患有產前抑鬱的母親誕下的嬰兒需要接受深切治療的機會也比其它嬰兒高出2.2倍，還有其他研究證實懷孕期間的憂慮和壓力會延緩胎兒的成長，對嬰孩造成的不良後果影響深遠。

孕婦懷孕期間情緒會變得更加敏感，面對的壓力與困難時，旁人通常難有共鳴，因此更加應該多加關心身邊懷孕女士，注意她們的身心健康與狀況，在她們需要時給予陪伴及關懷，多花耐心與時間放在她們身上，助她們以輕鬆心情面對新生命的來臨。

產前抑鬱症的8大症狀:（點閱下圖瞭解）