2020年美國第59屆總統選舉大選在即，總統候選人之一的特朗普(Donald Trump)一舉一動舉世矚目，他的家庭關係更是民眾津津樂道的話題。特朗普先後有過三段婚姻，1977年他與捷克妻子伊凡娜·川普（Ivana Trump）結婚，並誕下二子一女；隨後特朗普的第二任妻子介入他的第一段婚姻，特朗普離婚後與「小三」瑪拉·梅普斯（Marla Maples）結婚生下一女，不過兩人婚姻僅維持5年便以離婚收場；2005年特朗普再娶超模梅拉尼婭（Melania Trump），兩人育有一子。

特朗普(Donald Trump)一家人的合照。（gettyimages）

大女兒伊萬卡成特朗普(Donald Trump)得力助手

伊萬卡知道怎麼和她父親説話，怎麼讓她父親冷靜，但也知道不能越界，這讓她擁有了極大的權力。

即使特朗普(Donald Trump)的政府班底不斷出現變動，有一個身影即不是「第一夫人」也不是内閣成員，卻始終如一地出現在特朗普身邊，與他形影不離——那就是特朗普的長女伊萬卡·川普（Ivanka Trump）。她是特朗普與第一任妻子所生下的長女，這些年來不僅陪伴父親出席大大小小的公開場合，還擔任幕前角色與外國官員交談，如今伊萬卡擔任白宮總統顧問，同時是川普集團的執行副總裁。有評論指出伊萬卡頻頻亮相增加曝光率，能幫助柔化特朗普形象，吸引年輕人及女性選民的支持，並有效推動女性相關的政策。而就兩人互動來看父女兩人關係親密，特朗普也不止一次在公開場合稱讚女兒說她是「一流的」。

伊萬卡與父親特朗普(Donald Trump)的關係十分好。（gettyimages）

特朗普(Donald Trump)與長女伊萬卡（Ivanka Trump）父女關係親密：（點閱下圖）

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特朗普(Donald Trump)對女兒過火言論引爭議

特朗普(Donald Trump)常常發表出位言論讓眾人瞠目結舌，就連自己的女兒也不放過，有指他過去曾經建議還是少女的伊萬卡去隆胸，以助她的模特兒事業，甚至在回應朋友的質問時，反問要女兒隆胸有何不妥，輕佻態度令人譁然。

少女時期的伊萬卡有指曾被父親特朗普(Donald Trump)建議隆胸。（gettyimages）

特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡擁有火辣身材：（點閱下圖）

「第一千金」與「第一夫人」的激烈内鬥

外界一直揶揄特朗普(Donald Trump)與長女伊萬卡的關係，比與現任妻子梅拉尼婭的還要好，甚至表示「伊萬卡的舉止就像第一夫人，就某些方面來説甚至更有權力」。伊萬卡成為父親引以為傲的女兒兼夥伴，而伊萬卡亦成為有史以來第一位對總統的政治立場及決策有著舉足輕重的影響力的「第一千金」。

曾做過模特工作的伊萬卡擁有姣好的身材以及出色的外表，對外她總是展現出自信亮眼的一面，被封為「全球最辣政二代」。而外界也常常拿她與曾是超模的繼母梅拉尼婭做比較，特朗普與梅拉尼婭貌合神離已是眾所皆知。而長女伊萬卡的强勢作風及影響力也讓「第一夫人」梅拉尼婭在白宮的生活更加不好過。

有傳特朗普(Donald Trump)長女伊萬卡與「第一夫人」梅拉尼婭不和。（gettyimages）

美國有線新聞網絡（CNN）記者貝內特（Kate Bennett）曾出版一本名為《自由，梅拉尼婭——未授權傳記》（Free, Melania / The Unauthorized Biography）的書，描述白宮一家内的真實關係及勾心鬥角的細節。書中提及伊萬卡想要架空繼母梅拉尼婭的權勢，兩人關係並非外界看起來這麼和諧，兩人多次發生矛盾，甚至是在公開場合。伊萬卡努力討父親歡心，跟隨在特朗普身邊，一心想要在白宮内排擠梅拉尼婭，展開「權力遊戲」。

另一邊廂，梅拉尼婭亦不示弱，在2018年特朗普用強硬手腕隔離美墨邊境非法移民家庭而造成不小的風波，這一政策據悉有伊萬卡在背後推波助瀾。梅拉尼婭則公開唱反調前往得克薩斯州收容所探望被隔離的兒童，並身穿一件平價品牌Zara推出的橄欖綠色軍裝夾克，背後寫着「我真的不在乎，你呢？」（I REALLY DON'T CARE, DO U?）的字樣，被視為向伊萬卡太過強勢表達不滿與反擊，特朗普一家人背後的複雜關係讓人霧裏看花。

特朗普(Donald Trump)家族内部勾心鬥角？（點閱下圖）

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被忽視的特朗普(Donald Trump)細女與父親形同陌路?

特朗普(Donald Trump)與第二任妻子生下的女兒蒂芙尼（Tiffany Trump）與父親關係的親密程度遠不及伊萬卡，有傳一直徘徊於父愛光圈外圍的她，因與特朗普政見有分歧而難以同聲同氣。另外，據説特朗普與她的媽媽瑪拉離婚時鬧得很不愉快，外界甚至有傳瑪拉與特朗普身邊的一個保鏢有婚外情，雙方在蒂芙尼3歲時感情已經出現嫌隙，最終分道揚鑣。如今蒂芙尼與父親之間感情仍十分疏離，有消息指當蒂芙尼出席家族聚會時感到自己不太受歡迎，她與父親之間的隔膜像是一層永遠捅不破的不波薄紗，對比得寵又鋒芒畢露的姐姐更讓人唏噓。

蒂芙尼是特朗普(Donald Trump)與第二任妻子生下的女兒。（tiffanytrump@IG）

特朗普(Donald Trump)細女蒂芙尼（Tiffany Trump）被指不被寵愛：（點閱下圖）