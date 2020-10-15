視后胡杏兒離巢後積極於內地發展，近日於內地節目《演員請就位2》擔任嘉賓時，分享於無綫工作時的辛酸史。在風光背後原來她並沒有自己的人生，直至離開無綫，她才開始補回過去十多年的時間，重新獲得了與家人、朋友與情人的相處的機會。

胡杏兒於內地節目《演員請就位2》擔任嘉賓時，分享於無綫工作時的辛酸史。（微博圖片）

胡杏兒於19歲時參選香港小姐入行，當選後決定休學全職工作，減輕家庭負擔。不過因為她長得像鄰家女孩，欠缺主角的大氣，所以初期多飾演別人的妹妹，並沒有太大的發揮空間。長時間演同類型的角色，她便覺得自己漸漸到了瓶頸位，希望尋求突破。然而，當時有導演對她說：「你別做夢了，你不可能亦不會有機會做主角的。」她曾為這番說話而沮喪，不過後來得到前輩鼓勵，令她相信自己一定可以做得更好。她一直堅持這樣的想法，終於在《流金歲月》中飾演弱智女孩「丁善茵」而引起觀眾的關注。

兩個月增40磅演《肥田囍事》 至今仍記得當時的辛酸

胡杏兒當時為接拍《肥田囍事》而增肥40磅（《肥田囍事》劇照）

或許，於許多人的心中，演員是一份夢幻的職業，但原來當中的辛酸遠遠超過想像。胡杏兒形容無綫就如一個少林寺，訓練每位花旦與小生。「公司讓你演什麼，你就演吧，你就是一隻動物，你不會有選擇權的，就算到後面也是，但每個人都是這樣捱過來。」她所以用「捱」來描述，是因為她認為無綫的工作節奏非常緊張。演員們一天可能要拍攝二十多個小時，睡幾個小時又要回去繼續工作，這樣連續拍攝一個星期，直到真的捱不住了，就回家休息一下。

按圖回顧胡杏兒的經典角色：

她現在回想，當時為接拍《肥田囍事》而增肥40磅，過程其實非常痛苦。當時她被要求於兩個月內增肥20磅，那段時間她足不出戶，每天不是吃就是躺，如養豬一樣。當增至131磅時，她開始看到食物便想吐，非常痛苦，體重無法上升。而醫生則建議她喝厭食症病人服用的營養奶，胡杏兒坦言，直到現在，她仍記得那些奶有多難飲。

離巢後重新找回人生 收獲美滿愛情

胡杏兒經常分享一家四口的家庭照（IG@myoliemyolie）

2015年，胡杏兒毅然跳出安全區，離開工作了16年的地方，本來只想尋求新的發展空間，卻意外地找回自己的人生。從前她的生活只有演戲，失去了與家人、朋友與情人相處的時間，努力的工作態度被工作人員稱她為「女鐵人」。

與黃宗澤分開後單身了三年，男方則緋聞不斷。直至於一次朋友的生日會上，她遇上了丈夫李乘德。兩人交往一年便結婚，胡杏兒於婚前在社交平台透露心聲：「年輕的時候，女孩往往最嚮往轟轟烈烈的愛情，期望對方不斷為我製造驚喜，但人越來越大，她就會知道，原來自己最嚮往的，卻是微不足道的溫柔，不舒服有人照顧；粗心大意時有人為你細心、補救；傷心難過時有人抱你，就是那麼簡單，相反，純粹連綿不絕的驚喜，無法帶領兩人走到最後。」誰說女漢子就不需要男生的呵護？

【按圖看】胡杏兒為拍《肥田囍事》增服40磅，以下女星同樣曾為拍劇而增肥：