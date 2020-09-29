鄭俊弘與何雁詩將於11月舉辦婚禮，何雁詩於婚禮前夕重提當年男方一腳踏兩船，自己淪為第三者一事，透露兩人的感情如何從不被看好走到開花結果。

鄭俊弘當年背著未婚妻與何雁詩交往(IG@honganc)

當年鄭俊弘與何雁詩同為星夢娛樂新人，兩人於2017年因合作旅遊節目《這個冬天不太冷》而傳出緋聞，不過兩人一直否認，表示只屬好友關係，但其後又雙雙現身機場，十指緊扣高調認愛，成為一時焦點。不過，當時鄭俊弘被揭原來早有一位交往三年的未婚妻Beebs，結果一夜間成為出軌的「渣男」，而何雁詩亦淪為千夫所指的第三者。

鄭俊弘與何雁詩的戀情備受外界批評，嚴重影響兩人的形象與事業。何雁詩更因為輿論壓力而出現情緒問題，盛傳她醉酒割脈自殺，左手臂因而縫了七、八針，傷痕清晰可見。何雁詩近日接受傳媒訪問時，重提當年轟動一時的出軌時件，她指自己並不知道鄭俊弘早有未婚妻，直至事件被揭發的一兩天前才被告知實情，該刻她只覺震驚，而鄭俊弘卻道：「你諗吓啦。」

即使掀起風波仍不後悔認愛

何雁詩因為深愛對方而選擇原諒，她接受商台節目《1圈圈 星光背後》訪問時分享，兩人相戀初期壓力很大，但仍感恩當初勇敢承認了戀情。她為自己能克服情緒病而感到驕傲：「曾經可以面對這壓力，而我們沒有選擇放棄。無論是維繫感情或繼續事業，也是很大的一課。」

時間亦證明了兩人的愛情經得起考驗。(IG@honganc)

戀情雖然不被外界看好，何雁詩卻指與鄭俊弘相處時有細水長流的感覺，雖然平淡但舒服，組織家庭是他們的共同目標。在兩人交往的三年間，鄭俊弘亦承諾會彌補自己的過失，何雁詩亦沒有重提當年的傷心事，既然決定了並肩走下去，不如就把焦點於在未來。他們的婚訊備受外間祝福，時間亦證明了兩人的愛情經得起考驗。

【按圖看】女生的第六感有時非常準確，鄭俊弘的前度未婚妻因查看對方的Uber帳單而發現出軌一事，要了解對方有沒有出軌傾向，原來從以下幾點可以看出端倪（部分也適用於女生了解心儀對象有沒有正印，別不慎被騙淪為小三﹗）：

【按圖看】過去娛樂圈亦出現不少出軌事件，當中多位女星因為愛而選擇原諒對方：

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