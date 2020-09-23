新聞主播的感情生活向來備受觀眾關注，日前，前無線主播柳俊江於觀塘與太太的男友人涉嫌在公眾地方打架被捕，其後更傳出兩人鬧離婚的消息，婚姻狀況成為焦點。

柳俊江素有「愛妻號」之稱，與太太雷康怡結婚十年，育有一對子女。（IG@ryanlau88）

柳俊江素有「愛妻號」之稱，與太太雷康怡結婚十年，育有一對子女。兩人經常於社交平台上放閃，是不少網民心中的模範夫妻。不過有傳聞指兩人正經歷離婚並已分居，加上柳俊江捲入拳毆雷康怡男友人的案件中，令傳聞疑幻似真。

他其後於社交平台上澄清衝突源於一場誤會，一切問題出於自己的誤解和毫無理據的衝動，而雷康怡是好太太與好媽媽，一家人往後會如常生活。雖然事件已獲柳俊江親自解釋，但兩人從情人節開始便少有分享合照，婚姻似乎出現危機。

【按圖看】柳俊江曾被太太稱讚為「絕世好老公」，顧家形象深入民心：

柳俊江與太太男友人的衝突令人意外，而歷年來亦有不少新聞主播捲入三角關係，緋聞的關注度不輸明星。

陳嘉倩：被指甘願成為第三者 陷醜聞破壞純情形象

陳嘉倩曾被前度陳志遠指她早知自己已另有同居女朋友，仍甘願成為第三者。她於FB表示自己在不知情的情況下淪為第三者。(IG@kasin520)

陳嘉倩形象清純，離職後不時亮相名人活動並拍攝廣告，知名度相比其他前新聞主播高。她曾於2018年捲入一段三角戀，被前度陳志遠指她早知自己已另有同居女朋友，仍甘願成為第三者。男方被揭有案底，他更公開多段陳嘉倩欲求復合的短訊，令她形象受挫。

陳嘉倩其後於FB表示自己在不知情的情況下淪為第三者，她曾接受訪問時指，她自陳志遠被爆出負面新聞後，便漸漸疏遠，最後和平分手，後來遭到不明來歷的短訊及電話滋擾，決定到警署備案。第三者事件令她工作量大減，電台節目亦被換角，而她亦一度未有於公眾場合露面，事業與愛情同樣陷入低潮。她坦言：「我只怪自己當初沒有帶眼識人。」

周嘉儀：傳曾戀上已婚上司 被無綫勒令停職

有傳周嘉儀戀上相距18年的已婚上司許方輝。（IG@venuskychow）

外表亮麗的周嘉儀曾被網民封為「新聞女神」，2013年有傳她戀上相距17年的已婚上司許方輝，更被傳播拍下兩人約會的照片。事件曝光後，有指兩人被無綫勒令停職避嫌，最後周嘉儀被調走，許方輝則退居幕後。

許方輝的太太為前亞視新聞主播陳佩琳，夫妻結婚多年，是行內公認的恩愛夫妻。婚外情事件令周嘉儀形象跌入谷底，更被公司投閒置散。不過她後來重新振作，完成由城市大學和美國加州大學伯克利分校合辦的行政人員工商管理碩士課程後離巢，現時為興證國際市場拓展部聯席董事，負責市場推廣工作。

愛上錯誤的人是因為好勝？

戀愛令人失去理智，有些女生更重覆陷入苦戀。兩性專家Nathalie Sommer表示，女生會一遍又一遍地愛上錯誤的人，很有可能是因為好勝。她續指，一個人渴求怎樣的親密關係與她的成長方式有直接關連，並隨着潛意識的驅使自動調節行為，她們往往因為父母不健康的關係，雖然渴望能於對方面前放下面具，展現脆弱一面，但同時防備心太強，認為這並不安全，於是對「好人」感到無聊，內心渴望尋求刺激的關係，下意識地傾向尋找「困難」的伴侶，結果令自己受傷。所以，要避免重蹈覆轍，先要認清自己的心意，並持開放的態度與他人相處。

情路受挫的簡淑兒曾表示不再相信承諾，最近她走出情傷，與男朋友分開一年仍對他念念不忘，最終決定復合，重新出發。延伸閱讀==>簡淑兒復合前度 情路坎坷曾遭一腳踏三船 需食安眠藥稱不再信愛