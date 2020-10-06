41歲的廖碧兒自從與陳豪分手後，感情生活一直波折重重，她更因為相戀對象一個比一個富有而被冠上「拜金女」稱號。近日有傳她與富二代前度盧啟賢復合並將結婚，苦澀的愛情最終也修成正果。

41歲的廖碧兒與42歲盧啟賢終於修成正果。(IG@berniceliuofficial)

廖碧兒與盧啟賢的戀情因2018年同遊芬蘭而被曝光，但公開承認關係後半年便分開。當時兩人的關係複雜，男方除了曾擁有一段婚姻外，廖碧兒更被指誤介入盧啟賢與泰籍電訊商千金Nina的七年戀情，淪為第三者，廖碧兒曾公開澄清男友與Nina只是好友，又說Nina已婚，但廖碧兒與盧啟賢的戀情後來無疾而終，她曾接受訪問時分享，經歷過幾段感情，明白到：「愛情不能急。」，她亦曾在社交平台罕有談及愛情：

Relationships are difficult, I tried my best but as relationships are about two people, I was unable to make things work due to differences in expectations in a relationship.（拍拖很困難，我已盡力。但關係屬於兩個人，當兩個人對關係的期望不同時，我沒能力令這段關係繼續走下去。） 廖碧兒

然而，廖碧兒與盧啟賢的好友近日於社交平台上透露兩人的感情狀況，更指他們將於明年三月結婚，戀情失而復得令人特別珍惜。

富二代盧啟賢身家億萬 感情關係複雜最終情定廖碧兒

富二代盧啟賢雖然緋聞不斷，但最終也情定廖碧兒。(IG@berniceliuofficial)

自廖碧兒認愛後，另一半盧啟賢的背景便備受關注。根據2018年福布斯（The Forbes）調查，他名下淨資產高達美金17億（約131億港元），被英國媒體《倫敦經濟報》譽為「聞所未聞的巨富」。他現正居住於價值8,000萬的山頂豪宅，擁有多架超級跑車與價值6500萬美金的私人飛機，財力雄厚。他與廖碧兒雖然曾公開分訊，卻多次被目擊約會，被指只是轉為地下情發展。不過盧啟賢的感情生活複雜，曾花費約港幣1700萬與兩年時間完成與前妻的離婚官司，亦曾與前有線電視主播劉明軒傳出緋聞。

盧啟賢為人豪爽，與廖碧兒同樣是愛酒之人，他被指曾花億元購入香檳。在他與前妻的離婚法庭文件中，指出他為了令另一半開心，曾試過於15分鐘內花掉10萬，又會送出價值百萬的名牌手袋，更以私人飛機接載女朋友，生活奢華難怪被英國媒體封為「聞所未聞的巨富」。雖然他緋聞不斷，但最終也情定廖碧兒。

【按圖看廖碧兒歷年緋聞】廖碧兒與陳豪的六年情最廣為人知，她更因為相戀對象一個比一個富有而被冠上「拜金女」稱號：

等待愛情同時專注事業 成為獨當一面的女強人

廖碧兒離巢後一邊兼顧拍劇，一邊準備到加拿大修讀商科課程，打理自家酒品生意。(IG@berniceliuofficial)

對廖碧兒來說，除了愛情，事業和學業同樣重要。當年她以國際華裔小姐冠軍的身份入行，離巢後一邊兼顧拍劇，一邊準備到加拿大修讀商科課程，為經營自家酒品生意而努力，成為獨當一面的女強人。不過，再強的女生也希望得到另一半的扶持。廖碧兒亦毫不掩飾渴望結婚的心情，曾表示渴望組織自己的家庭。其實她早已融入盧啟賢家中，今年情人節，兩人與盧啟賢女兒一同於半島酒店慶祝。曾經計劃於24歲結婚，廖碧兒等待多年，終於遇到那個值得付託終生的人。