【撞樣女星】33歲陳庭欣早前被網民認錯成28歲吳若希，陳庭欣更在社交平台分享其笑料；娛樂圈「撞樣」情況經常發生，又有哪些相差多年卻被指外貌相似的女星呢？

陳庭欣在社交平台分享網民在討論區的帖文，與表弟的照片被網民錯認成吳若希與丈夫何兆鴻（Alex）。(toby_yanyan@Instagram截圖)

與表弟被認錯成吳若希與丈夫何兆鴻（Alex）

陳庭欣在社交平台分享網民在討論區的帖文，帖文為陳庭欣與其表弟的照片，網民卻將他們錯認成吳若希與丈夫何兆鴻（Alex），更寫道：「吳若希同佢老公alex都幾有夫妻相」，陳庭欣笑言好像已不是首次有網友認錯；原來，陳庭欣與吳若希不時被認錯，鬧出笑話。

Facebook都出錯？陳庭欣：有時我自己都認錯

陳庭欣、吳若希幾乎每次見面都會合照；除了網民認錯，試過連Facebook人面辨識系统也未能分辨。陳庭欣曾在社交平台分享指，有朋友曾發布與吳若希的合照，卻被Facebook人面辨識系统hashtag了陳庭欣的帳號，寫下：「電腦都總有出錯的時候，我不是吳若希，吳若希不是我，自動辦認臉孔功能失敗，電腦都認錯怪不得好多人都認錯，有人試過爭我錢不過還給吳若希，有時我自己都認錯。」她更笑言期待與吳若希飾演演孖女或失散多年的姊妹。

【按圖看】你又覺得陳庭欣與吳若希相似嗎？＝＝＞

另外，圈中亦有「失散多年」的撞樣姊妹，你又覺得似嗎？

譚嘉儀與陳秀珠

瘦臉靠美容療程？

32歲譚嘉儀於2011年透過參加歌唱比賽《超級巨聲》而加入TVB，近年減去Baby Fat五官愈見精緻，她於接受媒體訪問時指以往都覺得自己五官很胖，近兩年積極做運動、做緊緻美容療程以及使用瘦臉滾輪。

日前，譚嘉儀在社交平台分享素顏照，卸去妝容的她被網民大讚年輕，認為她平日不需化上濃妝，更有網民指其外貌與61歲陳秀珠甚為相似。而譚嘉儀接受媒體訪問則表示感到開心，認為這是一個讚美與榮幸，有機會要找陳秀珠拍照。

【按圖看】你又覺得譚嘉儀與陳秀珠相似嗎？＝＝＞

黃智雯與陳松伶

黃智雯曾在社交平台分享與陳松伶的合照。(wong_manman@Instagram)

37歲黃智雯為2007年香港小姐五強，比賽完畢隨即加入無綫電視。黃智雯於初出道時就被網民指外貌與49歲的陳松伶相似，試過上載古裝戲服照，連鍾嘉欣也留言表示好像松松姐姐（陳松伶）。

陳松伶於2018年回巢拍攝《福爾摩師奶》，二人終於相認並拍照，黃智雯在社交平台分享合照的同時，寫道：「可以演twins嗎？」而一班網民也留下「第一次見妳拍劇就覺得妳似松松姐姐啦」、「兩個很像」、「好耐之前就已經覺得你地似！」的字句。

相差12年仍沒唯和感，也許是基於陳松伶平日保養得宜，如工作再忙亦會抽時間做運動，將每日飲用3罐汽水的習慣戎掉，改為多飲用清水與湯水。

【按圖看】你又覺得黃智雯與陳松伶相似嗎？＝＝＞

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+ 6 + 6 + 6

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