閨密｜對唔住唔係大晒!朋友相處6種錯誤道歉方式：沒錯就無需道歉

若覺得沒有錯，就無需道歉，否則也只是虛偽而已。

道歉，是要真心感到自身的思想與行為有偏差，以欺騙、強制、侵害、錯誤示範等，以致造成他人權益與精神受損。若只是想平息某種怨懟、憤怒，卻無真正的省思與認同（承認）問題的所在，若道歉也只是假裝。

待人處事的道歉，是需要真心誠意，不是隨口的對不起、抱歉，就能了事。許多人際關係，在道歉環節會惹出更大的麻煩，因為接收者感到敷衍且非真心誠意，這時更會對道歉者的人格感到質疑與輕浮。

道歉之前，先自我省思與確認原因與動機！（按圖看道歉前需自我認清的5點：）

道歉，無法抹去事實的發生。

道歉，並非只是請求原諒；道歉，是一種慎重看待；道歉，也是無能為力的坦承……

清楚的道歉方式，若能說出自己犯錯的原因、了解事情的嚴重性，並且承認錯誤與負責，讓對方能夠知道你在道歉什麼，這樣才有原諒的可能。 如果你只是一昧的崩潰、嚎啕大哭，也只會造成反效果。

讓人反感的道歉，你該注意的！（按圖看六種錯誤道歉方式：）

道歉的時機也需要斟酌，選擇在對方有餘裕的時間裡，而不是在繁忙的工作、尚未平息的情緒中，還要硬性的剝奪對方的時間。

道歉不是丟臉，而是面對自身的問題、負起責任的態度。如果你現在有需要道歉的問題，先好好自我省思吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Ajin，原文：需要「道歉」的時候，你別犯的六種錯誤方式】