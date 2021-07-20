收納｜香港地寸金尺土，月付近萬元租金只能租百尺蝸居，想騰出更多生活空間或收納位置，不妨參考蝸居人士提供的收納整理法，只要掌握整理擺位、善用收納工具、家居配件等，便將每一寸空間加以善用，營造空間感闊落的小天地。



【斷捨離｜日本收納｜獨居女生】日本女生Aya在Instagram分享獨居生活與收納技巧。 （a____home_@instagram）

日本OL分享獨居日常吸21萬追蹤 強調先「減少」後「展示」

不少人嚮往擁有屬於自己的小天地，購入「納米樓」或租置蝸居也願意，有限空間如何奱出空間感？

日本Instagram大熱的Hashtag「#一人暮らし」（獨居）大可作為參考，不少人分享自己打造蝸居的整理方法，解決空間不足、雜物凌亂的困境，只要好好整理擺位、善用收納品、家居配件等，便可延伸更多空間感。

▼▼▼【按圖看】蝸居5大整理法，善用夾層、牆邊位、懸吊配件可發揮狹小空間的價值？▼▼▼

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日本女生Aya 在Instagram創立帳號a____home_，又推出《一人暮らし 働き女子のお仕事時間とおうち時間》一書。

Aya指暖色系會為家中增添溫暖感，家中擺設都是以白色和木色為主題。朋友對於她為何可以常常購物，然而家中一點也不凌亂，且能保持極簡主義，也感到困惑，Aya分享如果買得對、收納得好，令家中整齊有空間感絕不是夢。

▼▼▼按圖看看Aya經常購物，家中卻非常整齊、有空間感？▼▼▼

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Aya坦言不時會因物品風格、設計購入，而忽略了實用性，造成不少「家居廢物」；改變習慣後家中空間感大增，更整理出11招整理心得。

▼▼▼按圖看看日本女生的11個收納小技巧，從購買開始以至收納的過程入手，變出空間感▼▼▼

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蝸居購買傢俱需注意 推薦哪些好用家品？

蝸居面積細少，即使一人獨住，也要小心選擇傢俱及電器，甚麼不需要，一來省下金錢，二來家中不想堆積廢物，Aya便分享該如何入手電器。以為度好合適的尺寸便萬無一失？Aya也曾釀成大錯，從經驗中學習再分享。



▼▼▼按圖看「入手電器貼士」，居住面積細少，推薦哪些好用家品 ▼▼▼

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▼▼▼按圖看看Aya獨居女生的生活點滴 ▼▼▼

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Aya的朋友也好奇她的收納技巧。（a____home_@instagram）

▼▼▼同場加映：【按圖看】Daiso10大收納及生活好物，擠牙膏器1設計方便收納，另有1小物令濕紙巾更耐用？第1位是日女生衣櫃收納必備，只售約$25（330日元）。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】MUJI無印良品15件必買美妝生活好物，$100碎粉性價比高媲美大牌？▼▼▼