性格分析｜房間凌亂程度看你真實人格　越亂代表越有想象力？

一個凌亂的房間，它有表任何意義嗎？它是否也悄悄揭露你的性格與內在心理狀態？以及，它是一個需要被「改進」的習慣嗎？從心理學角度討論，一起討論。

你常常幻想，你的房間長得像居家雜誌上的那樣，總是乾淨漂亮，從色彩、材質到物件擺放都充滿條理嗎？或者，其實擺滿物品、雜亂無章的家屋，更讓你有安全感？

的確，對有些人來說，生活必須充滿秩序，整齊的房間可以舒緩壓力；但對另一些人而言，無暇的空間會讓他們對生活失去靈感。你的住所，會因你個人獨特的喜好、每個生命階段追求的生活模式、對家屋的解讀和定義等而有所不同。

於是，今天我們就根據《Verywellmind》與《Flixrazzi》從心理學角度整理，一個凌亂的房間，它有表任何意義嗎？它是否也悄悄揭露你的性格與內在心理狀態？以及，它是一個需要被「改進」的習慣嗎？

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亂亂的環境，對心理健康有影響嗎？

首先我們可以討論的是，有一個凌亂的房間，可能來自許多的原因。譬如你因為忙碌，幾乎沒有時間打掃；它也可能意味著你生活裡其實充斥著過多的物品；或者，你有年幼的孩子，而他們還無法協助居家清潔等。只不過，擁有一個凌亂的空間，究竟和心理健康之間有沒有關聯？

研究教育及生活心理學的 Kendra Cherry 指出，在某些情況下，房間的狀態的確可能和精神疾病有關。例如有強迫症者會非常在乎清潔，不讓任何紊亂成為焦慮的來源；囤積者則渴望透過雜亂無章，以抹滅周邊任何事物可能帶來的傷害。而她也提到，要判斷凌亂房間對心理因素的影響，主要可以先檢視這兩個關鍵：

1. 這是一個新的現象

有些人根本沒有把「房間要很乾淨」看得很重要。因此，房間很亂，他們並不會感到不自在，那就比較沒有問題。然而，如果你今天你是進入某種生活狀態後，房間才開始變亂的。那麼這件事可能就是一種你對生活改變的行為反應，我們就需要花時間去理解背後的原因。

2. 這個混亂的環境，讓你感到困擾

如果這個混亂的環境，會讓你感到沮喪、憤怒，覺得自己被淹沒等，那麼這就是一個明確的信號，表明有些事情需要被解決。

簡而言之，混亂的空間，並不一定就代表你是處於心靈混亂的狀態，或將影響你的身體健康；它會取決於你原本的性格、你的生活習慣。如果你其實沒有對此有感到任何不適，那麼就先不必慌張。更何況，這個混亂的生活習慣，可能還揭示你的某些正向特質。我們可以繼續討論下去。

房間凌亂者，通常有哪些人格特質？

如前所述，對一些人來説，混亂的環境可能讓他們對生活更有靈感，也會覺得比較安全等等。於是，而對於環境有如此反應的這群人，是否也可能有些獨特的性格？以下同樣根據 Kendra Cherry 的資料統整，一起聊聊環境與個人之間可能有的關聯。

按圖查看房間凌亂者，通常有哪些人格特質▼▼▼

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我們看到，環境混亂與否，一體兩面，可能只是不同人習慣選擇的生活模式。也許在這樣的空間，反而讓他們更自由；又或者是因為思考事情的模式與優先順序不同，整潔本來就不是他們覺得最重要的選項。我們唯一要特別關注的就是，這樣的生活習慣是否開始打擾到他人，或者影響到你的身體健康？

例如你就是不習慣隨手打掃環境，那若有居住共用空間的機會，或到訪朋友家時，把垃圾放在桌上、不愛清潔等，就將會造成他人的困擾。或者你有囤積物品的現象，不論需不需要、有沒有過期，你都沒有整理的意識，這連帶會造成環境非必要的壅塞，長期下來也容易產生身體與心理的健康影響。

無論如何，你有你天生的性格，就會有屬於你獨一無二的喜好。而房間是很個人的空間，你最能主宰的環境，因此，只要那是你最有歸屬感的所在，它是什麼樣子，你可以儘管感到自在。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：居家心理學：房間凌亂的人，通常有這些人格特質】