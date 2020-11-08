MUJI 無印良品的衣飾及生活家品獲不少日本女生追捧，品質有一定保證。不過MUJI 無印良品並非每樣產品也同樣好用，有日本網民整理了「MUJI無印良品十大中伏排行榜」，引起不少共鳴。

MUJI無印良品並非每樣產品也同樣好用，有日本網民整理了「MUJI無印良品十大中伏排行榜」，引起不少共鳴。(IG@muji_global)

除了零食與護膚品，MUJI無印良品的生活用品普遍定價較高，所以當用後感未如想像時便會大為失望，同時亦會疑惑為何這些產品會如此暢銷。網絡上經常看到「MUJI無印良品好物精選」的推薦榜，但卻少有中伏排行榜，日本網民有見及此，特地精選出「十大最伏產品」，給各地女生多個參考。

▼▼▼按圖看「MUJI十大中伏排行榜」▼▼▼

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MUJI無印良品以外，日本＠cosme 也是日本女生追棒的品牌，＠cosme釋出的美妝好物排行榜是女生購物時的參考指標：

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MUJI無印良品及日本＠cosme外，日雜LDK也是日本女生購物時的參考指標：

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