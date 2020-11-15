【女性自主｜另類性感寫真】鄧月平、混血網紅Asha、Sue Chang、「火雞姐」丁可欣、J Lou、跨性別女生Alice等12位香港女性共同拍攝性感寫真集《GIRLS》，Asha曾任模特兒最近重回「老本行」，牽頭拍攝慈善寫真集，為女性權益團體「HER Fund」籌款之餘，每位主張的每張照片，亦在訴說一段段「有血有肉」的故事。

12位女生各被標籤、誤解 寫真刻意「唔執相」？



Asha不僅是「影靚相」，更擔任策劃工作。Asha以往做model追求骨感身材，硬照都要「執過」才面世，「我在寫真中的照片沒有『執過』，希望呈現女性的曲線美。」Asha還找來11個女生與她一齊拍寫真，她形容這些女生都是被社會上「標籤」或「誤解」的一群。

參與寫真拍攝的丁可欣，以「火雞姐」影片為人熟悉，成為網絡紅人，更出道成歌手，她也受過不少攻擊與標籤？（龔嘉盛攝）

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牽頭拍攝寫真Asha爆模特兒工作血淚

牽頭拍攝寫真是英菲混血兒Asha Cuthbert（徐㴓喬），19歲入行成為硬照模特兒，五官精緻，自然成為不少品牌的寵兒。然而，真正讓大眾認識她的卻是YouTube，曾拍片批評王晶「有樓便是成功」的言論，Asha笑言自己是以「罵人」起家。人紅是非多，討論區偶爾都會出現批評她的言論，現在她只是一笑置之。



如今講旁人評價看得雲淡風輕，曾經做過模特兒的Asha，以往卻無可避免為旁人眼光而活。在香港做幕前，胖了一點也會被「放大」，模特兒行業對女性身材要求更加苛刻，Asha一度受到這個行業的風氣影響，每次試鏡也會暗暗與其他女生比較，逐一評論她們的樣貌身材。

模特兒時期身材稍稍走樣也不能接受。（黃舒慧攝）

被要求吃減肥藥減肥 25吋腰被嫌棄？



試過批判人，但也試過被批判，Asha憶述「Modeling時期曾經試過穿不下中碼，我就提議着大一個碼，對方就說合約規定你是着這個碼不能變。」當Asha致電公司，對方「熟練地」叫她到診所拿減肥藥，縱然內心覺得不妥，為免被扣減收入，她還是照做。訪問當日，Asha仍熟練擺出各種姿勢，身材依然符合「模特兒標準」，腰間沒有一絲贅肉，短裙下是一雙長腿，問及她會否重回模特兒行業，她卻笑言「Model最多只能24吋腰，現在我25吋腰，不能再做model了。」

Asha找來11個女生拍寫真，包括鄧月平、網紅Sue Chang、「火雞姐」丁可欣等，個個都是有故事的人。（黃舒慧攝）

怕被誤會從不走性感路線



「以前完全不敢露，怕一旦性感就會被定型或引人遐想。試過有朋友見到我整冷氣時不小心露出腰部，她大為緊張幫我整理好衣服，自己可能因此較保守。即使之後心思思想試拍性感照，也一直不敢嘗試。」Asha如是說。

翻開寫真集，Asha的照片比起以往「大膽」不少，不乏大尺度的全裸照片，主流市場中以性感作招徠的寫真通常都是以男性為銷售對象，Asha卻直言「這一本寫真希望可以做到性感但不低俗的感覺，女性看到照片也會覺得漂亮。」寫真的「台前幕後」包括攝影師全都是女性，希望以女性視覺出發，把我們一直忽視的美，呈現在眼前。

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