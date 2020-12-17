減肥，到底要不要吃早餐？

對於減磅，坊間有不多少偏方。不少報道指，即使以減磅為目的，也一定要吃早餐，因為累積飢餓感，反而會增加下一餐的食量，而且早上消耗的力量更多，多吃一點無妨；不過，也有人指出，早上不餓吃早餐，根本是增加食量，而且，一起來便進食會影響胰島素，不吃反而能達「斷食」效果。到底誰是誰非？

生物化學家出書解說：早餐是最危險的一餐 不吃反可變相「斷食」

生物化學家 Terence Kealey因患上第二型糖尿病，而開始研究相關的飲食學習慣。在《Breakfast Is A Dangerous Meal》一書中，他指出大多數人對早餐都有所誤解，吃早餐不單對身體有害，不吃早餐反而對身體有益。

生物化學家 Terence Kealey因患上第二型糖尿病，而開始研究相關的飲食學習慣。在《Breakfast Is A Dangerous Meal》一書中，他指出大多數人對早餐都有所誤解，吃早餐不單對身體有害，不吃早餐反而對身體有益。（saymewithrae@IG）

當他被診斷患有第二型糖尿病，他被告知一定要一天吃三餐，早餐特別重要。於是他便每天吃一碗無糖全麥粥，再測量他的血糖值，他發現早餐後的血糖很高，一整天的血糖也沒有持續上升；反之，在他沒吃早餐的日子，就沒有這情況。

因此，他聯同奧胡斯大學的Jens Christiansen教授，一起作更多研究，發現原來吃早餐不一定等於健康，更不能有效減磅。

▼▼▼點擊看為何Terence Kealey認為早餐並不健康▼▼▼

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▼▼▼點擊看Terence Kealey認為哪兩類人不應吃早餐▼▼▼

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戒早餐3周減9磅

Terence Kealey指出，由晚上到午餐為止，不吃東西反能達到斷食效果，對減磅有利。英國《太陽報》就找來從事白領工作，30歲的Sam Friend作實測，習慣早餐會吃焗麵包或燕麥粥，配上一杯水果沙冰，當她戒掉早餐三周後，她的體重下降了9磅。

不吃早餐能減磅？沒那麼簡單...

不過，根據哈佛大學的研究，不吃早餐雖然可以減磅，但只顯示7周後，吃早餐的人比不吃的人平均胖了1磅多。證明了不吃早餐不會令人增加食量，但吃早餐也無助減肥。

哈佛醫學院副教授Robert H. Shmerling亦曾撰文分享，2013年曾有研究發現不吃早餐者，整體吸收較少卡路里，另一研究則發現會吃早餐的人一般對身體健康較重視、做較多運動。不過他強調仍需要更多研究，可以大膽說的是每日吃什麼、食量是多少，比哪段時間進食更為重要。換言之假若你一早起來根本不覺肚餓，早餐未必是必須。

營養師：一定要吃早餐 但要這樣吃⋯⋯

對於早餐該不該吃，眾說紛紜。香港營養師學會認可營養師陳筠霖(Krista)就建議，一定要吃早餐，她指出剛起床時，我們的大腦需要充足的血糖，來讓我們能集中精神工作，前一晚的食物經已消化，因此早餐扮演一個非常重要的角色。她回應早餐有損健康，或只當中多為高脂食品，如煙肉、下了很多油的炒蛋、或是香腸，她指出，這些高脂與高熱量的食物，對胰島素的影響一定會大，但健康的早餐就不會出現Terence Kealey所指的問題。

參考文章：《我不吃早餐》、Harvard Health Publishing、太陽報

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