ViuTv節目《全民造星III》由卓韻芝、林二汶、郭偉亮（Eric Kwok）及鄧建明（Joey Tang）等分別擔任導師及評判，今屆以「藝人再出道」為主題，邀請曾經出道但不紅的藝人參賽，卻依然質素參差。日前，自稱魔術師的31歲參賽者葉小妍（小妍）出場表演，表現強差人意，卓韻芝隨即狠批她咬字不正，其餘兩個評判郭偉亮（Eric Kwok）及鄧建明（Joey Tang）也將其淘汰，葉小妍其後在台上的態度引起極大爭議。

《全民造星III》參賽者質素參差 表演令人「驚訝」

葉小妍當日選取了Avril Lavigne作品《My Happy Ending》作表演曲目，音樂前奏響起，她突然叫停表演，指要先表演魔術，於短短數秒變出結他撥片，讓一眾在場人士十分驚訝，花姐（黃慧君）更揶揄：「呆咗......多謝你呢個開場白喎！」

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賴死不走宛如「BB」 職場上痛哭 男女皆不討好？

其他參賽者看到葉小妍賴死不走，直言她宛如「BB」，現實職場就是如此殘酷。網民的留言也是一面倒直斥她太天真，直言「不接受現實但要參加一個現實的比賽」。戴維斯加利福尼亞大學（University of California, Davis）管理研究生院教授Kimberly Elsbach曾經做過一項有關女性在職場上哭的研究。

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參考資料：Academy of Management

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