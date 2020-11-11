莊韻澄（前名莊端兒）在39歲生日時突然公開與34歲圈外男友Joe的戀情並宣布已訂婚，並且訂於11月12日簽字結婚。莊韻澄（前名莊端兒）以往與屢被指偷食的張致恆（Steven）有過一段情，莊韻澄如今終於覓得真愛，粉絲紛紛送上祝福。然而，最近卻有自稱是Joe朋友的讀者向傳媒爆料，指他失業兼破產。

莊韻澄（前名莊端兒）日前公開戀情，之後更宣布結婚。（IG@xeniachong）

莊韻澄39歲終遇真愛 男友捲錢債風波

莊韻澄（前名莊端兒）隨即否認爆料，但隨後Joe的友人有爆料說他借錢不還，當年借了$6000給他至今仍未償還，當年曾與Joe合作開公司的朋友又指他曾被財務公司上門追債。報導更指Joe經常轉工，曾從事銀行借貸部、保險經紀、Uber司機，做保險時欠債200萬因而破產。

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大方承認男友破產 不離不棄決心下嫁

莊韻澄（前名莊端兒）接受《01娛樂》查詢時，承認一早已知對方破產，懷疑爆料人故意炒作。莊韻澄表示Joe的債務問題早已在2018年申請破產時處理好。強調兩人拍拖財政獨立，不會替對方還債解除破產令。莊韻澄又指未婚夫是自己的「經理人」，免費替自己工作。莊韻澄更大讚未婚夫細心溫柔，直言「我會一直在Joe身邊支持同陪伴。我不會因為他的過去而放棄對大家的承諾。」莊韻澄對另一半真的有情有義。

莊韻澄直言不會離棄丈夫，婚禮照舊。（IG@xeniachong）

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