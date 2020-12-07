《男排女將》由鄧麗欣（Stephy）與MIRROR、ERROR成員與參與《全民造星III》的顧定軒主演。Stephy更在社交媒體上分享中學時代打排球的相片，網友驚嘆：「為何Stephy似是不懂老？」

《男排女將》鄧麗欣分享中學時代相片 男友留言放閃

鄭中基《暖男爸爸》大獲好評，雖然略嫌鬆散，但勝在對白夠「貼地」，說出不少「中佬中女」的心聲；緊接播放的是由鄧麗欣主演的青春勵志劇《男排女將》。《男排女將》改篇自真人真事，講述熱愛排球的青年努力追夢，鄧麗欣飾演的蔣家瑜本來從事保險，後來卻當上作教練幫忙。少年們揮灑熱血之餘，鄧麗欣也一邊對照自身。在劇外，鄧麗欣也是一名排球女將，即使加入娛樂圈，鄧麗欣也有組織業餘排球隊參與公開比賽，而為了宣傳《男排女將》，鄧麗欣在社交媒體上分享打排球的相片，男友「王子」更留言「放閃」。

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「阿寶」為愛情打轉 最終失去自己只為「取得平衡」？

鄧麗欣拍了九套「MK活地阿倫」葉念琛的「愛字頭」電影，每個故事都大同小異。電影的主題說的是愛情的多方發展，背叛和第三者是必要因素。但愛情並不是非黑即白，由《獨家試愛》到《失戀日》，感情的層次、角力和拉扯說得不仔細。在葉念琛的愛情陰謀論下，男友出軌，好友出賣自己是常見戲碼，而阿寶必須「一哭二閙三上吊」，最後自己都要背叛愛人，好取個平衡。

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最深刻的還是阿寶的個性 — 就是沒個性

愛情曲折得像縣疑鬼片，最深刻的還是阿寶的個性，就是沒個性。總是柔柔弱弱的，終身事業是愛情，終點是結婚，只會為著愛人團團轉。

鄧麗欣演足十年「阿寶」，很難不給人錯覺，把她定形為柔弱又沒主見的女生。然而，每位女生都曾經懵懂過，用別人的愛來定義自己，可以把自己踩到塵土裡去，相信緊要關頭總要靠別人來拯救。人人都可以是「阿寶」，但未必人人都走得出「阿寶陰霾」，而鄧麗欣則用了十年。直至鄧麗欣近年佳作不斷，成功甩掉飾演多年的「阿寶」，不少網友笑言，自從鄧麗欣與方力申分手後，就是不斷進步。

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走過「阿寶」歲月 蛻變成不將就「硬淨中女」

有人說鄧麗欣自分手後，寄情工作來忘記失戀傷痛，她的三套電影破紀錄同時打入2017年香港亞洲電影節，成績令人刮目相看。《空手道》、《女士復仇》和《藍天白雲》角色都不約而同都是堅毅的個性女生。《金都》的張莉芳對大眾所謂的幸福有點猶豫—一紙婚書是承諾還是束縛？明明是為了幸福，「中女」為何要將就？

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鄧麗欣似是與角色一起成長，不知是次《男排女將》中鄧麗欣，又會是一個怎樣的角色？沈淪迷失可以賠上十年，但念頭一轉，改變可以用不到一年。離開「阿寶」後，她不用哭哭啼啼，報復又好，重新振作又好，都不用假手於人。在走過傷痛後，就靠自己一雙手，握成拳頭有甚麼捱不過去。可以是任何角色，只要是自己選擇。感受自己那一代由偶像成穩重，會不會也是一種「中女體驗」？

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