《王冠》（The Crown）第4季上架，這一季聚焦在1980年代的王室故事，由Emma Corrin飾演的戴安娜王妃（Princess Diana）正式登場。

由毛衣到「復仇禮服」：反映戴安娜王妃走向叛逆的心路歷程？

《王冠》（The Crown）第4季最令人期待，當然是戴安娜王妃登場。劇集服飾設計師Amy Roberts就在設計戴安娜王妃的服飾時，精心挑選那些可反映戴妃心路歷程的衣服。Amy Roberts希望把戴妃由進入王室的掙扎、學習適應王室生活，到開始叛逆，甚至最後穿上「復仇晚裝」（Revenge Dress）都反映在她的服飾中。Amy在《Bustle》訪問中指出，在這一季中，戴安娜王妃只有18、19歲，她很害羞，沒有甚麼時裝觸角。

▼▼▼點擊看戴安娜王妃由毛衣到「復仇晚裝」，11個造型如何反映她的掙扎與無奈？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

24歳Emma Corrin靠3招演活戴妃 瀏海髮型、相遇查理斯服飾皆用心

《王冠》（The Crown）第4季的戴安娜王妃（Princess Diana），由24歳Emma Corrin飾演的「年輕版」戴妃。她演出的戴安娜王妃卻維肖維妙，連戴安娜王妃的眼神、說話的語氣、小動作到稍稍駝背的走路姿勢，也十分相似。

為了演活戴安娜王妃的角色，Emma Corrin的準備十分充足，不僅讀了不少有關戴安娜的傳記，也看了大量的紀錄片，就是為了捕捉戴安娜的神髓。她更因拍攝而入院，事源是其中一幕，她需要在冰冷的泳池中拍攝，而她又患有哮喘，結果不得不住進醫院。

▼▼▼點擊看Emma Corrin重點3招演活戴安娜王妃，瀏海髮型同樣極具心思？▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

要是Emma Corrin碰到威廉與哈里王子⋯⋯

演員Emma Corrin曾在訪問中說到，當她接到角色時，導演把她拉到一邊，語重心長地跟她說了一段話，說她即將會跟戴安娜王妃經歷十分相似的事－突然很多人會關注你，不論你覺得興奮、恐懼或緊張，都要留心這些感覺，因為這正正就是當年戴安娜王妃經歷的事。於是Emma Corrin把這些感情都放在演出中。現實中，Emma Corrin雖然是荷里活新臉孔，可是來頭一點也不簡單。

▼▼▼點擊看Emma Corrin是誰，富家女高材生才能演活戴安娜王妃？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

Emma Corrin曾在訪問中指出，要是威廉與哈里王子看到她的演出，不知會有何感覺？而她則笑說，不會說她不在意，因為那實在是太自大了，而要是她看到有人演繹她死去的親人，她也會覺得十分奇怪。最後，她笑說：「要是我在派對上看到他們，大概我會立即離開！」

參考文章：Bustle

其他文章：

▼▼▼戴安娜苦戀查理斯一生 婚姻無性無愛 王妃未曝光錄音揭女人最痛▼▼▼

▼▼▼《后翼棄兵》女性主導滿分美劇 眼線妝容藏暗示▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼點擊看《后翼棄兵》當中不得不知的6件事，Beth是真人真事？▼▼▼