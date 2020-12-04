《當你又忙又美，何用患得患失》，由自稱是「養生的奮鬥派」的梁爽所寫。踏實地忙碌，卻不忘好好照顧自己，是不是當代女生最要學會的事？

時興書名愈來愈長，有時似是素未謀面的人「九唔答八」說的一句話，但這類型的「心靈雞湯」何其多，總有一句正中下懷。《當你又忙又美，何用患得患失》似是一套台灣清談節目，只是把說話印刷成書，各位可在迷茫與脆弱時閱讀， 便宜地打打強心針。

一邊「養生」 一邊奮鬥的生活哲學

作者梁爽本來是工作狂，畢業後就是每天奮鬥，玩樂也十分盡力，熬夜是等閒事。結果，不消數年，身體勉疫系統出現問題，不得不回家休養。於是，她便成了「養生的奮鬥派」，更從中領悟出一套生活哲學。

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不要看輕愛美又穿得美的人 那都是極度自律的結果

時興斷捨離，穿衣愈簡單愈好，有人推崇穿搭不如學Steve Jobs，一套衣衫走天涯，免得浪費人生寶貴時間左配右襯；而亦舒不是說，白恤衫卡奇褲永遠時興嗎？又例如，唐鳯無論穿甚麼，筆者還是覺得她十分帥氣。《當你又忙又美，何用患得患失》卻有不一樣的見解，指愛美又穿得美的女生，其實也是把一種生活態度穿在身上了。

《當你又忙又美，何用患得患失》是作者梁爽的生活哲學，她本來是工作狂，結果身體免疫系統出現問題，「慢下來」後領悟出一套生活哲學。 （booklife99love@IG）

活得好不好 也要有活着的模樣

梁爽分享故事，指她認識一位朋友，是單親媽媽，長期病患，又要照顧子女，即使心情有時近乎崩潰，但每帶子女外出，也會一起打扮得漂漂亮亮。作者認為，她想要維持最起碼的尊嚴，活得好不好，也要有活着的模樣，不可失禮。她的朋友喜歡打扮的自已，由外到內，也漸能說服自己－或許自己與生活也不是太差？

單親媽媽想要維持最起碼的尊嚴，活得好不好，也要有活着的模樣，不可失禮。（《我的男孩》劇照）

作者又補充，那樣愛美又穿得美的人，要有好品味，也要有好身材，前者需要學習，後者需要鍛鍊，那些都是極度自律的結果。筆者反而覺得，美不美很主觀，但即使生活不好、忙碌、使人折腰，但也堅持穿上自己喜歡的衣物、塗抹化妝品，令自己看起來精神抖擻，也算是一種自愛吧。

《當你又忙又美，何用患得患失》雖然是一本很直白的書，但當中的所說出的「中庸之道」，跟筆者近來看的《菜根譚》中的出世入世的處世之道，其實十分相似，在這荒亂的世代，十分值得一看。



參考資料：《當你又忙又美，何用患得患失》

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