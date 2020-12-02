《王冠》（The Crown）第4季開播，戴安娜王妃（Princess Diana）出場，令人萬分期待！不過，王室內的「叛逆」角色還有安妮公主（Princess Anne），她令英女王又愛又恨。而安妮公主、王儲查理斯、卡米拉以及卡米拉前夫四人，關係一直撲朔迷離，事實到底又是怎樣？

令英女王最頭痛女兒 王室第一人參加奧運、犯法、綁架自救？

《王冠》（The Crown）令觀眾們認識了安妮公主（Princess Anne），即英女王與菲利普親王唯一的女兒。《王冠》中的安妮公主，由英國女演員Erin Doherty飾演。她是

安妮公主、查理斯、卡米拉（Camilla）與卡米拉前夫安德魯（Andrew Parker Bowles）的四角戀常常為人討論，不過真實卻未必如此充滿戲劇性？

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愛與英女王唱反調 卻是王室第一人參與奧運

《王冠》中的安妮公主，直率果斷，自信滿滿，卻不理繁文，是王室第一人參與奧運，也是近年來第一人有刑事案底。有傳她與戴安娜王妃有「牙齒印」；雖然據報友人稱她為「從未聽話行事」的人，但她也認為哈里與梅根的「創新」不可行；她更在去年北約（NATO）峰會時，無視英女王示意，不顧外交禮儀拒絕向美國總統特朗普打招呼，更對女王聳一聳肩，攤開雙手表情愕然地說：「不過是我。」（It's just me）。不過，她也是王室中十分勤力的一員，經常被加冕為最勤奮的王室成員。

安妮公主去年北約（NATO）峰會時，無視英女王示意，不顧外交禮儀拒絕向美國總統特朗普打招呼，更對女王聳一聳肩，攤開雙手表情愕然地說：「不過是我。」（It's just me）。（Getty）

安妮公主我行我素，令人又愛又恨，是令英女王最頭痛女兒，不但是王室第一人參加奧運、犯法，更曾在綁架中自救？

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捲入王室四角戀 懶理教會離婚後堅持再嫁

一直有指安妮公主，對卡米拉前夫安德魯（Andrew Parker Bowles）念念不忘，加上、查理斯、卡米拉（Camilla）欲斷難斷的多年糾纏，一直被認為是王室四角戀。根據王室傳記《Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life》一書，安妮公主確是曾與卡米拉前夫安德魯走在一起，但法律上不容她下嫁異教徒，二人一開始已沒想過會結婚。

話雖如此，但安妮公主的愛情路也絕不簡單，曾歷兩段婚姻，第二次結婚更是懶理教會教條，離婚後同年堅持再嫁。

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參考資料 :Express, 《Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life》

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