《王冠》(The Crown)第4季開播,戴安娜王妃(Princess Diana)出場,令人萬分期待!不過,王室內的「叛逆」角色還有安妮公主(Princess Anne),她令英女王又愛又恨。而安妮公主、王儲查理斯、卡米拉以及卡米拉前夫四人,關係一直撲朔迷離,事實到底又是怎樣?

令英女王最頭痛女兒 王室第一人參加奧運、犯法、綁架自救?

《王冠》(The Crown)令觀眾們認識了安妮公主(Princess Anne),即英女王與菲利普親王唯一的女兒。《王冠》中的安妮公主,由英國女演員Erin Doherty飾演。她是

安妮公主、查理斯、卡米拉(Camilla)與卡米拉前夫安德魯(Andrew Parker Bowles)的四角戀常常為人討論,不過真實卻未必如此充滿戲劇性?

愛與英女王唱反調 卻是王室第一人參與奧運

《王冠》中的安妮公主,直率果斷,自信滿滿,卻不理繁文,是王室第一人參與奧運,也是近年來第一人有刑事案底。有傳她與戴安娜王妃有「牙齒印」;雖然據報友人稱她為「從未聽話行事」的人,但她也認為哈里與梅根的「創新」不可行;她更在去年北約(NATO)峰會時,無視英女王示意,不顧外交禮儀拒絕向美國總統特朗普打招呼,更對女王聳一聳肩,攤開雙手表情愕然地說:「不過是我。」(It's just me)。不過,她也是王室中十分勤力的一員,經常被加冕為最勤奮的王室成員。

安妮公主去年北約(NATO)峰會時,無視英女王示意,不顧外交禮儀拒絕向美國總統特朗普打招呼,更對女王聳一聳肩,攤開雙手表情愕然地說:「不過是我。」(It's just me)。(Getty)

安妮公主我行我素,令人又愛又恨,是令英女王最頭痛女兒,不但是王室第一人參加奧運、犯法,更曾在綁架中自救?

捲入王室四角戀 懶理教會離婚後堅持再嫁

一直有指安妮公主,對卡米拉前夫安德魯(Andrew Parker Bowles)念念不忘,加上、查理斯、卡米拉(Camilla)欲斷難斷的多年糾纏,一直被認為是王室四角戀。根據王室傳記《Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life》一書,安妮公主確是曾與卡米拉前夫安德魯走在一起,但法律上不容她下嫁異教徒,二人一開始已沒想過會結婚。

話雖如此,但安妮公主的愛情路也絕不簡單,曾歷兩段婚姻,第二次結婚更是懶理教會教條,離婚後同年堅持再嫁。

