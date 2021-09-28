收納達人「櫃中有櫃」衣物分類收納法　3大穩藏秘技懸吊增空間

收納｜衣物、飾品、家用品越來越多？又或少使用或未曾開封的用具也放滿櫃桶？物品多收拾起來令人煩惱，日本「收納達人」分享實用巧妙的收納和家居清潔方法，儲物櫃的空間，可奇妙倍增，更有效收納物件。



日本人的裝潢與家具多以簡約風為主，不但可讓家中風格統一外，在視覺上更可以增加空間感。(osayosan34@IG)

日本主婦おさよさん（Osayosan）的 Instagram ，粉絲多、人氣高，家居井然有序，放眼一望，沒有雜亂與多餘的物品，東西都整理得妥妥當當， 配合木色與白色為主調的「Muji簡約風」傢俱與裝潢，甚具空間感。

日本主婦おさよさん在著作《無印良品の片づけ．掃除．洗濯》也提到：「只要有一套容易清理的方法，就能夠輕鬆保持環境整潔！腦中要想着『收納＝容易打掃』。」(dahlia.dahli@IG)

整理家居看似容易，實際卻是知易行難，Osayosan在著作《印良品の片づけ．掃除．洗濯》也提到：「只要有一套容易清理的方法，就能夠輕鬆保持環境整潔！腦中要想着『收納＝容易打掃』。」

香港人面對寸金尺土的問題，更加需要妥善騰出更多收納空間，Osayosan的家居收納方法，輕易擴闊家居空間感，增加更多收納空間。

一：善用每一小寸地方，利用收納盒分類收好瑣碎物品



抽屜間格甚大，可用收納盒來劃分出不同的物品分類空間。(osayosan34@IG)

家中總有很多瑣碎物品，例如：電話充電線、文具或牙籤桶等，如不妥善收納，便增加家裏的雜亂感，所以很多人會「順手」將這些物件放在大抽屜中，以為「看不見」便是整齊，其實每一個櫃子、抽屜，甚至是雪櫃，都可以擺放不同大小的收納盒或保鮮盒，並貼標籤加以分門別類，用盡每一寸空間。

▼▼▼【按圖看】Osayosan如何用盡櫃子、抽屜內的空間，完美隱藏雜物▼▼▼

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二：利用掛鈎、鐵杆增加「懸掛」的收納空間



日本主婦おさよさん（Osayosan）非常善用懸吊哲學，增加家中「向上發展」的收納空間。(osayosan34@IG)

除了利用收納盒騰出更多空間，牆也可以變身「收納空間」？Osayosan 建議在整理家居時，可在牆上加置懸式掛鈎，特別是廁所與廚房這兩個較容易潮濕與雜物用具較多的地方，掛鈎並不只是廚房或廁所專利，也可以在門後釘上掛鈎或直接在牆身貼上掛鈎亦可。除利用懸式掛鈎外，鐵杆釘在牆上也可以做到懸掛效果，並騰出地面更多的儲存空間。

▼▼▼【按圖看】Osayosan如何運用「懸吊哲學」令收納空間倍增▼▼▼

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三：自由組合的鐵架、隔層架或小櫃增加衣櫃的使用空間



衣櫃分層後，感覺空間也更多了。(osayosan34@IG)

衣服收納，令不少人煩惱擾，季節轉換如何擺放？又或已甚少穿又不捨得扔掉，奈何衣櫃位置有限，Osayosan建議，可善用自由組合的鐵架、隔層架，把衣櫃劃分出不同區域，善用衣櫃每一處的空間，例如：打底衫、內褲、與襪子等應傾向收集在同一個的收納盒中，有長度的衣服則可集中懸掛在衣櫃的一邊。

▼▼▼【按圖看】Osayosan如何將衣櫃空間分類，更妥善收納衣物▼▼▼

Osayosan 又提到，收納盒、掛鈎、鐵杆和自由組合的鐵架配件，可騰出更多的收納空間外，家裡要看似乾脆一塵不染時，平日清潔也非常重要，而以下位置是清潔家居時，容易遺忘的地方。

【按圖看】家居清潔時，最容易忽略清潔的7個位置▼▼▼

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【按圖看】雪櫃空間感雖大，但總有「爆滿」的一天，加上合適的收藏方法也可延長食物保鮮期，近日便有網民在網上向網民分享不同食物的收藏方法。（延伸閱讀）▼▼▼

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