【IKEA實用好物】IKEA是許多人購買傢俬以及家具用品的好去處，幫助打造理想蝸居。不過，貨品眾多未必能每次購入到真正實用的產品，變相再度令家居囤積雜物。

台灣人妻Abby則分享了16件她用過的實用收納清潔好物，大可參考一下，減少中伏的機會。