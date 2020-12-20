IKEA｜台灣人妻分享16件$99以下IKEA必買　 最平$8.9入廚新手必備

知性女生
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【IKEA實用好物】IKEA是許多人購買傢俬以及家具用品的好去處，幫助打造理想蝸居。不過，貨品眾多未必能每次購入到真正實用的產品，變相再度令家居囤積雜物。

台灣人妻Abby則分享了16件她用過的實用收納清潔好物，大可參考一下，減少中伏的機會。

「從零學起」整理家居

與很多女生一樣，Abby剛成為人妻時，都不太懂得做家事，不過為了兒子與丈夫回家後能有一個更舒適的環境，輕輕鬆鬆休息，便努力學習一切。學習如何整理家居、烹調、規劃家庭旅遊等，從什麼也不懂，直到現在把家事打理得妥當，更在Instagram與YouTube分享生活日常，包括玩樂生活、各式各樣的食譜與不同店舖的回購品，其YouTube 頻道獲122K訂閱者。

台灣人妻Abby由從前什麼也不懂，直到現在把家事打理得妥當。(iamabby4@Instagram)

IKEA好用品推介　最大賣點：便宜、方便同時兼顧優雅

其中，Abby曾分享過IKEA的好用產品，已達到百萬次數的觀看，不過礙於她使用了一陣子過去發覺並未如當初的好用，故此已把影片刪除掉。而早前，她又再次分享IKEA必買的16件實用好物的影片，而那些都是她經常在家居使用的收納清潔商品，優雅地令生活變方便。

▼▼▼按圖看Abby分享的16件IKEA實用收納清潔、廚房好物，最平$8.9入廚新手必備？▼▼▼

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圖片與資料已獲艾比的小日常YouTube授權

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