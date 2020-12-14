【聖誕約會｜穿搭教學】聖誕節將至，煩惱該準備什麼聖誕禮物予情人以外，相信當日約會的穿搭造型亦是一大煩惱。如果你想要一個吸引到對方的約會穿搭，或可參考各項有關男生對女生打扮的喜好，讓你更能抓住他的目光。

聖誕約會好感穿搭 哪元素更能吸引男性？

疫情期間，聖誕節未必有晚市堂食當然氣氛大打節扣，但與男友或心儀男生約會時，女生們多會花盡心思打扮，希望在重要節日下留下美好印象。紐西蘭維多利亞大學教授Barnaby Dixson曾利用眼動儀進行一項調查，了解女性哪身體部位更能吸引男性；原來比起低胸，好身形比例的女性更吸引？

聖誕約會穿搭，如何密實藏性感小心機？（iris_lammm@Instagram）

不只衣服 高跟鞋高度也講究？

然而，高跟鞋是不少女生約會首選。有研究指出高跟鞋能成功吸引到男性的注意，而且鞋跟高度愈高，男性會更為喜愛。配合穿搭，又應如何配襯？

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【聖誕約會好感穿搭｜貼士1】改善身形比例：高腰剪裁

李佳芯以白色恤衫襯上紅色高腰A-Line裙與膝下靴，特別顯腿長。(aliaime@Instagram)

改善身形比例最終當然要靠運動與飲食，不過選對服飾一樣能打造「修長」的視覺效果。



許多女性都鍾情於高腰設計的服飾，只因容易拉長整體身形比例，打造纖幼長腿的效果。不妨選擇貼身剪裁的上衣搭配高腰Skinny Jeans或A-Line裙，展現曲線美，亦可瞬間拉長身體線條。若不喜歡配襯貼身剪裁的服裝，也要避免選擇過於寬鬆的剪裁，盡量選擇合身以及短身的上衣款式，突顯腰線。及後穿上長褸以及短靴，都有助拉長身形比例。

▼▼▼點擊圖片女星如何拉長身形比例？▼▼▼

【聖誕約會好感穿搭｜貼士2】心機的高度：高跟鞋

陳瀅以長裙搭配高跟鞋，帶出女性化的一面。(missjni@Instagram)

像是研究所講穿上9cm的高跟鞋一來難駕馭，二來個子高的女生也擔心顯得「過高」吧！高跟鞋能夠增高之餘亦能修飾腿部線條，原建議放棄，那怎穿才好？

若然你是高跟鞋新手，建議別要過份心急，先從2吋（約5cm）的低跟開始穿起，待適應後才挑戰更高的高跟款式；而且作為初哥，帶有Platform或粗跟設計的款式會更適合。只要選對款式、避免花俏帶圖案的款式，高跟鞋也能如波鞋一樣百搭，以長紗裙搭配高跟鞋即可帶出女性化的一面；搭配褲裝的話，則能呈現出一份幹練感。

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【聖誕約會好感穿搭｜貼士３】切忌過份暴露：選露肩服裝

龔嘉欣穿上單肩上衣，束起頭髮更為性感。(kungkaty@Instagram)

聖誕節想耍小性感也得適可宜止，選低胸的話也似乎太著跡。近年的單肩上夜，一來不會太凍，二來留下想像空間，絕對是高手選擇。

穿着露肩服裝約會，如果是長袖款式，更能巧妙地遮掩手臂的「肥肉」，將視線轉移到肩膀、鎖骨部位，如配襯寬褲形成上窄下寬的效果，將會更顯瘦。平日甚少露肉、走開少女風的女性，則可選擇帶有荷葉邊或喱士的款式，亦可搭配吊帶裙／褲，營造不裸露卻帶小性感、佻皮的印象。當然，也要帶備一條披肩，出入室內冷氣或海傍等地方時保暖。

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