【減價】雙12剛過去，未有在優惠期間購入心儀手袋的女生也別擔心。Valentino、Chloé官方網站分別設有減價優惠，是購入聖誕禮物獎勵自己的好時機。是次減價除手袋以外，鞋履也非常吸引，記者推介30款必睇商品。

Chloé

昆凌使用Chloé C Bag手袋款式。(hannah_quinlivan@Instagram)

Chloé官方網站提供折扣優惠，手袋款式設7折。不少手袋款式更是品牌一向的熱賣款，包括C Bag、Drew Bag，而被視為品牌入門之選的Vanity Bag壓皮款也由HK$8,200減至HK$5,740，價錢相當親民，小資女大可購入。

▼▼▼Chloé減價手袋款式推介▼▼▼

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Valentino

韓國女星Jessica使用Valentino VSLING手袋款式。(jessica.syj@Instagram)

Valentino官方網站推出低至半價的限時優惠，包括精選服裝、手袋、鞋履以及飾品，當中手袋低至6折，Tote Bag款式以外，大熱的Crossbody Bag亦設減價。如VSLING款式Small Size由HK$17,800減至HK$10,680，Small Rockstud Crossbody Bag由HK$11,800減至HK$7,080，低至4位數就能入手一個Valentino手袋，相當抵買。

▼▼▼Valentino減價手袋款式推介▼▼▼

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鞋履方面，多款波鞋、涼鞋、高跟鞋、靴款亦設6折優惠，Rockstud 窩釘高跟鞋原價HK$7,600減至HK$4,560，無論交易金額多少，Valentino都會提供免費送貨服務，加上限時減價吸引，平日因高價未有入手的女生需把握是次機會。

▼▼▼Valentino減價鞋履款式推介，小白鞋減至6折夠吸引？▼▼▼

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