林盛斌（Bob）日前於社交平台分享改善財運方法，首要的第一步為更換長銀包，稱由8、9年前，開始使用長銀包過後，年收入有所增長。Bob使用的Hermès長銀包價值不菲，女生們想要更換長銀包，又有什麼選擇？

林盛斌（Bob）日前於社交平台分享改善財運方法，指8、9年前已開始實踐？(bob_lamshingbun@Instagram)

林盛斌（Bob）日前於社交平台大方分享改善財運方法，他直言曾經看過一個統計數字，指年收入約是銀包價值的200倍，令他相信此概念；而風水師傅陳定幫亦有叫他這樣做，故於8、9年前開始實踐。

林盛斌（Bob）日前於社交平台分享改善財運方法： 1. 請你馬上換一個長銀包 2. 最好係要名牌，貴少少嘅 3. 唔好用就咁對摺嗰啲，要有扣或者有拉鍊嘅 4. 將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列 5. 唔好放散紙神沙 6. 唔好放任何單據 7. 經常 keep 住有多少少錢喺銀包 8. 經常保持你個銀包乾淨同整潔 9. 好好對待每一張放入你銀包嘅銀紙

善待銀紙 改善個人理財觀念第一步？

光是使用長銀包就可改善財運，聽起來難免感覺迷信。Bob隨後接受《01娛樂》訪問（延伸閱讀）時表示，方法亦沿自書藉《為什麼有錢人都用長皮夾？》，到底背後又是什麼原理？

《為什麼有錢人都用長皮夾？》由日本獨立財務顧問龜田潤一郎所著，他在書中解釋，因經常為不同企業處理稅務事宜，從而觀察到不少老闆都使用長銀包，因而發現使用長銀包，或能令個人的理財觀念改善？

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林盛斌（Bob）的帖文引起網民熱烈討論，亦有網民回應指「又有藉口買銀包」。撇開Bob的見解，不少女生本身都愛用長銀包，貪它整齊收放銀紙，可一目了然。購買長銀包格數多，有沒有散紙位外，保值度高亦是決定因素。

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