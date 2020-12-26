心理測驗｜脫鞋方式看潛藏個性　這習慣反映處事成熟有禮面面俱圓

【心理測驗】想快速了解對方適不適合自己，除透過對方吃飯時習慣、刷牙習慣或走路姿態習慣可一探究竟外，原來一個人的「脫鞋習慣」也可以表露對方潛在的個性特徵？

一個人的「脫鞋習慣」也可以表露對方潛在的個性特徵？(unsplash@dotnny)

臨近新年，不少聯誼活動也改為家中聚會，而家中聚會少不免到別人家中作客，為了屋中清潔衛生關係，普遍進朋友家中也需要脫下鞋子，原來從對方脫下鞋子後的擺放方式，可以看到對方的真實個性。

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▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】一個人是否容易出軌其實很難看透，自以為自己是好情人，但遇上「心機婊」時卻毫無抵抗力，遇上事事貼心如情人的好同事，也難免投放錯誤情感。如果想知道自己是否容易出軌，不如做一做以下心理測驗，了解自己有沒有潛在出軌傾向吧！（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】早前日本節目《月曜夜未央》介紹一個心理測驗，只要打開手掌再根據指間的距離，便可快速得知一個人的性格特徵？但原來除了手掌與指間的距離可反映一個人的性格外，原來透過觀察指甲形狀，也可以得知對方深藏的獨特個性？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按下圖：更看多心理測試】洗澡時的小習慣或動作都能夠反映出你的內心世界與個性？當中愛花更多時間在浴缸享受熱水的人，個性更外向？（延伸閱讀）▼▼▼

問題：以下9種的洗澡習慣，哪種是你經常會做的呢？ A：邊洗澡邊唱歌 B：一邊刷牙一邊淋浴 C：長時間舒服地泡澡 D：淋浴時心裏列出計劃清單 E：快速地洗完澡 F：特別喜歡洗冷水澡 G：一邊洗澡一邊發夢想東想西 H：常用沐浴球洗澡 I：不試探水溫便直接洗澡