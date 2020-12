網紅攜6位懷孕女友放閃　多人共浴口出狂言：美女不應只跟1男人

尼日利亞一位行事非常高調的花花公子麥克(Pretty Mike),經常在網上不吝與網民炫耀自己的奢靡生活,早前他更帶着6位「已懷孕」的女友,一同出席當地名人演員的婚禮,更表示:「她們肚子裏的小孩都是我的。」高調大膽作風引發媒體報道與網民熱議。

驕奢淫逸生活如古代帝王 曾把女伴如「遛狗」般用鐵鍊綑住?

尼日利亞花花公子麥克(Pretty Mike)一向行事高調,早前他更帶同6位已懷孕的女友一同出席友人的婚禮。(prettymikeoflagos@IG)

根據英國《太陽報》(The Sun)報道指出,早前身穿一身螢光桃紅色西裝的尼日利亞花花公子麥克(Pretty Mike),攜同6位全部身穿銀色亮片套裝的女友出席婚宴,而Pretty Mike更在網上發布自己逐一擁抱女友的短片外,更附上照片說:「這不是惡搞的戲劇情節,我即將與6個懷孕的母親,組成一個大家庭,我們會過上最好的生活(No film trick, we are just living our best life)」。

以往Pretty Mike也曾在公開場合以鐵鍊將女伴的頸部綑住,猶如「遛狗」般的動作而為人詬病(prettymikeoflagos@IG)

花花公子麥克(Pretty Mike)除不時在網上分享自己驕奢淫逸的生活外,更不時在網上說出荒唐的言論,例如:「一個漂亮女人不應該只跟着一個男人」(A beautiful lady isn't meant for just one man)」等說話。以往Pretty Mike也曾在公開場合以鐵鍊將女伴頸部綑住,猶如「遛狗」般的動作而為人詬病,更因出位行徑而遭到警方逮捕。

而Pretty Mike上月26日更把自己的「後宮生活」拍攝成影片,片中的他與多名女伴同睡在同一張床外,當他醒來後更有6位腹大便便的女友為他洗澡,猶如古代帝王般的生活,無不令人傻眼。

面對如花花公子麥克(Pretty Mike)的男人,就算男方擁有數個女伴,其女友們竟仍願意成為之一,相信一般女性亦會表示難以理解。但根據《Medical News Today》一份報道提到,女性喜歡花心男有機會是因為女性在月經周期時,對伴侶選擇偏好出現重大「變化」,報道引用一篇刊登在《心理學公報》的研究文獻,並提到女性在月經期間,認為花心男帶有更多陽剛味,對於女性來說,這種男性在保護女性或繁殖下一代時,會帶來更好或較高遺傳品質的特徵。

喜愛花心男是表達「內心叛逆」、愛自由的方式? 讓女生換來另一種救贖?

女性喜愛花心男其實是表達「內心叛逆」的一種方法?(《舉重妖精金福珠》劇照)

另外,根據《Smart Girls in the 21st Century: Understanding Talented Girls and Women》的心理學博士作家提到,女性其實具有一定叛逆的特徵,而這些「叛逆」通常在童年時期被壓抑,因女性已被約定俗的社會規則銳化到順從,作者提到如這些女孩內心生活無表達渠道時,這些女性便容易被花心男吸引,用來作為表達自己內心叛逆的一種方式。

社會學家博士Sarah Melancon也曾在《南華早報》的一篇報道中提到:「基本上,我們對自己希望擁有的其他事物着迷。(We’re attracted to qualities in others that we ourselves wish we had)」,即是好女孩可能會敬佩花心男所擁有的自由感,儘管他們花心,不適合作為長期伴侶,但卻可以使他非常吸引。

縱然「花心男」容易令女生受到情傷,但當人面對想要卻不應該擁有的東西時,會令內心慾望倍增。但願女性也能學識自愛,了解知道真正的愛情需要,減少被男人傷害的機會吧!

