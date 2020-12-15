網紅攜6位懷孕女友放閃　多人共浴口出狂言：美女不應只跟1男人

尼日利亞一位行事非常高調的花花公子麥克（Pretty Mike），經常在網上不吝與網民炫耀自己的奢靡生活，早前他更帶着6位「已懷孕」的女友，一同出席當地名人演員的婚禮，更表示：「她們肚子裏的小孩都是我的。」高調大膽作風引發媒體報道與網民熱議。

驕奢淫逸生活如古代帝王 曾把女伴如「遛狗」般用鐵鍊綑住？

尼日利亞花花公子麥克（Pretty Mike）一向行事高調，早前他更帶同6位已懷孕的女友一同出席友人的婚禮。(prettymikeoflagos@IG)

根據英國《太陽報》（The Sun）報道指出，早前身穿一身螢光桃紅色西裝的尼日利亞花花公子麥克（Pretty Mike），攜同6位全部身穿銀色亮片套裝的女友出席婚宴，而Pretty Mike更在網上發布自己逐一擁抱女友的短片外，更附上照片說：「這不是惡搞的戲劇情節，我即將與6個懷孕的母親，組成一個大家庭，我們會過上最好的生活（No film trick, we are just living our best life）」。

以往Pretty Mike也曾在公開場合以鐵鍊將女伴的頸部綑住，猶如「遛狗」般的動作而為人詬病(prettymikeoflagos@IG)

花花公子麥克（Pretty Mike）除不時在網上分享自己驕奢淫逸的生活外，更不時在網上說出荒唐的言論，例如：「一個漂亮女人不應該只跟着一個男人」（A beautiful lady isn't meant for just one man）」等說話。以往Pretty Mike也曾在公開場合以鐵鍊將女伴頸部綑住，猶如「遛狗」般的動作而為人詬病，更因出位行徑而遭到警方逮捕。

而Pretty Mike上月26日更把自己的「後宮生活」拍攝成影片，片中的他與多名女伴同睡在同一張床外，當他醒來後更有6位腹大便便的女友為他洗澡，猶如古代帝王般的生活，無不令人傻眼。

【按圖看】行事高調的尼日尼亞花花公子麥克（Pretty Mike），平日過着的驕奢淫逸，無不令人驚訝？而他的女伴人數亦持續增加中？▼▼▼

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面對如花花公子麥克（Pretty Mike）的男人，就算男方擁有數個女伴，其女友們竟仍願意成為之一，相信一般女性亦會表示難以理解。但根據《Medical News Today》一份報道提到，女性喜歡花心男有機會是因為女性在月經周期時，對伴侶選擇偏好出現重大「變化」，報道引用一篇刊登在《心理學公報》的研究文獻，並提到女性在月經期間，認為花心男帶有更多陽剛味，對於女性來說，這種男性在保護女性或繁殖下一代時，會帶來更好或較高遺傳品質的特徵。

喜愛花心男是表達「內心叛逆」、愛自由的方式？ 讓女生換來另一種救贖？

女性喜愛花心男其實是表達「內心叛逆」的一種方法？(《舉重妖精金福珠》劇照)

另外，根據《Smart Girls in the 21st Century: Understanding Talented Girls and Women》的心理學博士作家提到，女性其實具有一定叛逆的特徵，而這些「叛逆」通常在童年時期被壓抑，因女性已被約定俗的社會規則銳化到順從，作者提到如這些女孩內心生活無表達渠道時，這些女性便容易被花心男吸引，用來作為表達自己內心叛逆的一種方式。

社會學家博士Sarah Melancon也曾在《南華早報》的一篇報道中提到：「基本上，我們對自己希望擁有的其他事物着迷。（We’re attracted to qualities in others that we ourselves wish we had）」，即是好女孩可能會敬佩花心男所擁有的自由感，儘管他們花心，不適合作為長期伴侶，但卻可以使他非常吸引。

縱然「花心男」容易令女生受到情傷，但當人面對想要卻不應該擁有的東西時，會令內心慾望倍增。但願女性也能學識自愛，了解知道真正的愛情需要，減少被男人傷害的機會吧！

同場加映：【按圖看】花男心是吸引，但普遍女性也喜歡伴侶對自己一片忠心，但耐何有些女生生活圈子卻不多異性，想結識異性唯有從「交友App」入手，但多次與好感對象處於曖昧階段卻又無疾而終，最後未能成功配對「出Pool」，或許這一切都是用錯表情符號（emoji）惹的禍？（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】前EXO成員黃子韜炫富行為與花花公子麥克（Pretty Mike）的炫耀行為一樣，也愛展示自己的豪華生活，而研究調查指：炫富的男人對於致力尋找終生伴侶的異性並沒有吸引力？（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：《Medical News Today》、《太陽報》、《南華早報》、《Smart Girls in the 21st Century: Understanding Talented Girls and Women》