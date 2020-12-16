Pantone 2021年度色手袋｜Pantone，全球知名色彩研究機構，公布2021年主題色，分別是「極致灰」（Ultimate Gray/編號17-5104 ）與「亮麗黃」（Illuminating/編號13-0647）。沉穩耐看的「極致灰」與溫暖又樂觀的「亮麗黃」，寄喻以力量與希望告別艱辛的2020年，迎接更好的2021年。相信色彩喻意同時掀起時尚熱潮，也許成為女生來年入手新手袋的色彩靈感。

全球知名色彩研究機構Pantone在12月公布2021年主題色，分別是「極致灰」（Ultimate Gray/編號17-5104 ）與「亮麗黃」（Illuminating/編號13-0647）。(pantone@IG)

色彩機構Pantone剛公布2021年度色為「極致灰」（Ultimate Gray）與「亮麗黃」（Illuminating ），是繼2016年的「玫瑰石英粉紅」（Rose Quartz）和「靜謐藍」（Serenity）後的5年，再次出現雙色組合。

2020年度色是象徵平靜與療癒的「經典藍」（Classic Blue/編號19-4052），走的是寧靜沉穩的路線，而「極致灰」令人聯想到沉穩可靠沙灘上的小石子，而「亮麗黃」似乎為惆悵的2020年帶來一絲活力與溫暖。(printoncollins@IG)

Pantone執行董事Leatrice Eiseman便提供官方解讀來釋除網民疑問：「充滿持久力的極致灰與活力四射的亮麗黃的結合，意味着互相扶持支撐，積極上揚。既要面對磐石一般堅毅，又需保持溫暖和樂觀，這樣的色彩組合是我們對於堅韌和希望的期盼。」

「極致灰」（Ultimate Gray）更能彰顯氣質與品味的顏色 易於配襯

極簡的極致灰更是一個可彰顯氣質與品味的色彩，同時突顯手袋質感外，亦是一款日常頗為百搭的顏色。(jessica.syj@ig)

相信面對疫情肆虐的2020年，新一年非常需要一份如面對磐石的堅定力量，而「極致灰」可說是久經不衰的經典色，加上極簡的極致灰更是一個可彰顯氣質與品味的色彩，同時突顯手袋質感之外，亦是一款日常頗為百搭的顏色。

而筆者便為大家精選不同手袋品牌所推出的「極致灰」顏色手袋，當中大部分款式不但可作配襯日常穿搭，更是不過時的經典款式設計，而手袋推介亦包含不同價位，相信總有一個合你心中的預算。

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「亮麗黃」（Illuminating）為整體造型帶來如豔陽般的活力與好感度？

相信活潑具親和力的「亮麗黃」手袋能在2021年，掀起一個新熱潮。(misselvani@ig)

「亮麗黃」（Illuminating/編號13-0647）相對灰色難駕馭，但是高飽和度的亮麗黃給予一種熱情洋溢與明亮快活的感覺，加上極致灰與亮麗黃，一冷一暖的配合，更是灰色抑制亮麗黃的跳脫，令其艷而不俗，亮麗黃則是鼓舞沉實的灰色，造就低調內斂而不失溫暖。一個「亮麗黃」的手袋不單可點綴寒冷的冬天，更可以為整個衣着穿搭帶來如豔陽般的活力與好感度。

相信活潑具親和力的「亮麗黃」能在2021年，掀起一個新熱潮之外，又能驅散滿佈陰霾的2020年，加上不少手袋品牌其實也靜悄悄地推出「亮麗黃」色系的手袋呢！

【按圖看】「亮麗黃」（Illuminating）不同價位的名牌手袋推薦 ▼▼▼

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