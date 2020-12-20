女人俱樂部｜7位女神情路曲折　陳慧珊離婚後覓真愛　誰曾遭家暴

由李若彤、陳慧珊、李麗珍、袁潔瑩、江欣燕、葉蘊儀、和張慧儀主演的2014年經典劇集《女人俱樂部》（M Club），最近於無綫深宵時段重播，劇情演繹少女年輕情懷與友誼引起不少共鳴，而6年過去。當年因劇集成為少男少女茶餘飯後的女主角們，如今情路亦大相逕庭，有人年過50歲仍是單身、有人經歷二度婚姻終收獲愛情、有人甚至經歷情傷不再信愛、誰人情路更是曲折離奇？

【按圖看】《女人俱樂部》（M Club）女主角各人情路大不同？「最美小龍女」」李若彤曾戀男友十年，更為對方還債淡出娛圈；「性感女神」李麗珍曾風靡萬千少男，卻為情陷抑鬱成單親媽；張慧儀更遭家暴後一度退出娛樂圈？還有她們都是「失婚女星」？▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

陳慧珊憑感覺維繫婚姻注定失敗？ 離婚後才悟出長久的愛需真正尊重與聆聽

陳慧珊（Flora）渾然散發的知性氣質，至今依然令人難以遺忘。她在2001年與前夫鍾偉明離婚，並於2006年嫁給現任丈夫鍾家鴻(Mike)。（陳慧珊微博）

陳慧珊（Flora）渾然散發的知性氣質，至今依然令人難以遺忘，當年陳慧珊主演過不少經典劇集，如《絕世好爸》、《妙手仁心》與《創世紀》等均創出高收視，是一名實力派外，也是一位個性與樣貌相當入屋的演員，但發展事業相當成功的陳慧珊卻經歷婚姻失敗陷入低潮。

陳慧珊（Flora）在節目《婚姻五重奏》時坦言與前夫婚姻失敗是因為自己不夠成熟，只單憑感覺維繫感情並不足夠，亦因為離婚一事令她明白到人生中有一些缺失，陳慧珊更謂：「對方與你的說話，是同等的重要。互相尊重與真正認真聆聽對方說話，才令關係變得更可行，更長久。」在一段關係中愛自己多過對方是不可行的，而一段堅定不移的愛情，最重要是雙方互相遷就才可令婚姻長久。

婚姻失敗陷低潮 幸得第2任丈夫當人生導師走過苦路

有傳媒發現在2012年陳慧珊（Flora）丈夫鍾家鴻（Mike）曾入稟法院並申請破產，而陳慧珊也支撐着整個家庭，也復出拍劇。(《婚姻五重奏》截圖)

婚姻最重要是承諾。如果無論如何都要一起，中間過程是如何都好，大家都會很開心。 陳慧珊（Flora）

陳慧珊（Flora）在接受香港電台節目《敏感時刻》訪問時提到，現任丈夫鍾家鴻（Mike）不但個性樂觀，更是非常聰明的人，能夠時刻為陳慧珊把事情處理得條理分明，丈夫亦會在陳慧珊忙碌工作時，花時間教導女兒，及兼顧家中所有家務，所以陳慧珊亦慶幸自己第2度婚姻，遇上非常有耐性又是「全面」的伴侶。

陳慧珊分享過，雙方都是經歷過婚姻的人，也明白婚姻最重要是承諾，過程並不重要，最重要是他在低潮時陪伴她走過所有的年月，更把人生的領悟化成見解安慰她，她也相信促進第二度婚姻，也是兩人相識20多年，由朋友修來到人生伴侶的緣分。

【按圖看】陳慧珊（Flora）與現任丈夫鍾家鴻（Mike）的幸福生活▼▼▼

同場加映：【按圖看】張家輝與關詠荷兩人除演技精湛出眾與投資物業有道外，他們經營家庭與婚姻更有自家一套，也是圈中公認的模範夫婦。而原來關詠荷曾2度流產張家輝躲後樓梯嚎哭？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

【按圖看】「四料港姐」冠軍翁嘉穗（Virginia），自1999年閃嫁海馬牌床褥創辦人鄔友正後，便專心相夫教子淡出幕前。而兒子懂事與生活無憂的翁嘉穗，可說是生活美滿無風無浪，更是人生勝利組典範。（延伸閱讀）▼▼▼