乾燥的冬天容易令肌膚缺少水分外，嘴唇更容易出現乾裂脫皮、痕癢與唇紋等問題。嘴唇是五官之一，擁有飽滿水潤的嘴唇更能第一時間吸引他人目光，想擁有性感嘴唇，只需要於平日做好5大唇部護理，及選對護唇膏，讓嘴唇時刻保持最佳狀態。

女生想要擁有水潤性感的嫩唇，只需要於平日做好唇部護理便可。(《便利店新星》劇照)

不論是哪個季節，人們也應該養成良好的護唇習慣，減少嘴唇乾燥而出現的尷尬情況，畢竟當伴侶想要來個甜蜜親吻時，乾裂唇部不但令自己未能享受當中的甜蜜，更會讓對方感到不舒服。而近日外國皮膚科醫生Dr Geetika便公開5個護唇方法，令人們可輕易擁有水潤性感的嫩唇。

【按圖看】皮膚科醫生Dr Geetika建議可維持水潤性感嫩唇的「5個護唇方法」▼▼▼

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其實嘴唇尤其是唇角周圍是一個容易脫皮的部位，不少女生到了冬天都喜歡使用唇膜急救，女生應該不管是任何季節，都養成塗護唇膏的習慣，平日要隨身攜帶護唇膏，最好是能滋潤雙唇，讓嘴唇顯得更亮眼與性感。早前日本美妝排行榜@Cosme便釋出2020年度「護唇產品」的頭10位榜單，多款開架品牌的唇部產品上榜，有些護唇膏更是一物多用？

【按圖看】日本美妝排行榜@Cosme 2020年「年度護唇產品」Top 10位榜單▼▼▼

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同場加映：【按圖即睇】入冬乾燥，一枝可令嘴唇顯氣色、水潤感滿分的潤唇膏非常重要，而日本樂天市場便推薦「潤唇膏排行榜頭10位」名單，不少潤唇膏售價亦十分小資。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】日本@Cosme除會定期推出由網站用家票選和評分最高的藥妝排行榜外，也會每半年公布各個類型化妝品與藥妝品的頭10位排行榜榜單，並眾多件藥妝產品中，分別各選出10件成為「綜合大賞」與「殿堂大賞」，當中上榜的產品除了專櫃品牌的產品外，更有不少是開架品牌。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：indianexpress.com