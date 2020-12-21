馬賽自2014年捲入桃色新聞後，便選擇淡出香港娛樂圈回到內地發展，而馬賽去年亦成為人妻，為紀姓丈夫誕下女兒，而馬賽亦不時與網民分享生活點滴，一家三口非常幸福。然而，馬賽近日突然自拍短片上傳到微博，剖析當年自己為何要回到內地發展，馬賽於短片更說：「好慶幸然後我也回到了內地，我也不再懼怕香港媒體的眼光，覺得我是一個『大陸妹』，反正就是可以挺自由的做回自己吧。」。

貌似桂綸鎂成選美大熱 捲入桃色新聞、艷舞挑逗片而避走至內地？

馬賽近日突然自拍短片上傳到微博，剖析當年自己為何要回到內地發展。(馬賽@微博)

馬賽的人生經歷猶如賽馬般經過一番高山低谷，馬賽於2008年參選香港小姐時，早因樣貌似台灣女星桂綸鎂而成為賽前大熱門，當時馬賽更以大熱姿態奪得最上鏡小姐、最具動感美態佳麗與季軍。

馬賽現時已信奉佛教接近6年，也從佛教中明白到很多人生的道理。(sire731@IG)

順利加入娛樂圈的馬賽旋即備受力捧，參與不同劇集拍攝，例如：《神探高倫布》、《東坡家事》和《耀舞長安》等， 2011年，馬賽更憑參演4套劇集，獲得「飛躍進步女藝人獎」。

當時我哭着也要逼自己吃完一碗麵，因為我知道身體不可以垮，現在想起那個畫面仍然很深刻。 馬賽

當馬賽事業正在攀升之際，馬賽卻在2014年被傳媒爆出疑似與內地女製片人汪子琦在街上熱吻的照片，和馬賽穿着情趣內衣大跳艷舞挑逗的影片，當時甚至有傳馬賽介入汪子琦與前妻Laura的結婚中。那時無綫隨即暫停馬賽的所有工作，當時馬賽更在記者會上３度落淚，而桃色新聞更令馬賽成為全城熱話，那時馬賽的工作全面停擺，流言蜚語亦令馬賽萌心回到內地發展，盼望可重新過新的人生，而馬賽回到內地後，也在幸福之神眷顧認識到現任的紀姓丈夫，成為一位幸福人妻。

【按圖看】走過挫折的馬賽，反而把人生的閱歷化為獨特的個人氣質，美貌猶勝當年參選香港小姐？▼▼▼

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若然婚姻是與對的人 形式上的求婚與婚戒並不重要

馬賽與紀姓丈夫於2015年時認識，雖然期間兩人曾失聯兩年，但最終合適的兩人也成為夫婦。(馬賽@微博)

經歷低谷的馬賽，才體會到生命中的美好，馬賽於2015年底與無綫經理人合約完結後，便淡出香港娛樂圈並回到內地發展。那時馬賽便在朋友介紹下認識丈夫，但馬賽回到內地便忙於拍劇，曾有一段時間與丈夫無再聯繫，直到2017年時，馬賽的祖母去世，在機緣巧合下與丈夫恢復聯繫，馬賽在接受其他媒體訪問時更提到有一次因在寒風中拍劇而病倒，那時丈夫便對馬賽噓寒問暖，又送食物給與非常照顧她，那時兩人便開始相戀。

我覺得對的人在一起，這些形式都不重要，一切都輕鬆自然，如果兩個人不合適，無論多大的鑽戒和多豪華的婚禮，最後也都可能會分開，我們都怕麻煩，簡簡單單就好。 馬賽

紀姓丈夫除發自內心照料馬賽外，他與馬賽同樣是愛狗之人，兩人都不太着重物質與儀式上的東西，所以愛好、個性與心靈契合的他們，很快在相戀的幾年後領證結婚。馬賽更於結婚同年為丈夫在美國誕下女兒Camellia，雖然那時丈夫沒有求婚與沒有婚戒，但經歷過人生百態的馬賽，一場婚禮儀式並不代表甚麼，最重要身邊那一位是真正能夠陪伴自己人生的唯一。

挫折成為個人閱歷 令人反思人生如夢般短暫 應把握美好的時刻與真摯情感

馬賽現時十分享受當母親的角色。(馬賽@微博)

年輕時的挫折並不是壞事，閱歷是財富，你所經歷的一切都會寫在你的臉上，化為你獨特的個人氣質。我很感激所有的經歷成就了我現在的自己，現在的我，很知足、很自在。

現時馬賽不但非常享受作為母親的身分，更因着母親身分而在生活和心態上也改變了很多，反思着其實人生如夢般短暫，即便年輕時遇上的挫折令人痛苦，但閱歷卻可成為一個人的經歷與獨特的個人氣質，令一個人更加珍惜現時擁有的美好時刻與真摯的情感。

【按圖看】馬賽樣子甜美，而她回到內地發展事業後，亦收獲不少的人氣，而馬賽平日亦會與網民分享與女兒的生活照▼▼▼

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