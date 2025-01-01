2025元旦｜新年新目標！2025年計畫清單：十個不費力習慣改變生活

2025年元旦｜恭賀新春！人生往往充滿變化，無論去年過得順遂或是不平坦，計劃改不上變化時就當作經典日劇《悠長假期》那樣：「就把它當作一次神賜的，很長很長的休假吧！不需要總是盡全力衝刺的，人總有不順或疲倦的時候，不必緊張，一切順其自然。然後呢？然後就會好轉的。」



來到2025年，新一年當然要有些新變化！不如就從小習慣着手，定製一個不費力的2025年計畫清單，為生活增加趣味。

經典日劇《悠長假期》：「就把它當作一次神賜的，很長很長的休假吧！不需要總是盡全力衝刺的，人總有不順或疲倦的時候，不必緊張，一切順其自然。然後呢？然後就會好轉的。」（《悠長假期》劇照）

10個小習慣不費力改變生活：手機不放床邊 水樽跟身

有關「好習慣」的秘訣很多，都大同小異。但電影製片人、又時時分享「極簡生活」，YouTube撞302萬訂閱的Matt D’Avella，近日在其YouTube頻道，分享他10個改善生活的小習慣，從健康、社交、工作各方面，不費力氣生活質素得以提升？

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不消1分鐘 足不出戶也可以做到

Matt D’Avella每隔一段時間都會分享他的生活日常，對於如何改善生活這課題，他可以說是十分着迷，他曾試不同的方法，如一連十二月，一月養成一個好習慣等等，但筆者覺得這10個小習慣特別值得參考。因為，這些所謂的改變，大多不消一分鐘，也不需多花力氣，即使足不出戶，也能輕鬆做到，正好適合因疫症肆虐而放緩生活的我們。

即使足不出戶，也能輕鬆養成好習慣，正好適合因疫症肆虐而放緩生活的我們（Joshua Rawson-Harris／unsplash）

改變未來不在「新習慣」？不如看看現在自己正做甚麼

另外，這10個小習慣，其實是參考了《原子習慣》（Atomic Habbits）一書。作者James Clear在書中寫到，其實習慣的影響，會隨時間放大，就似是操控飛機，偏差了角度，就影響了目的地，人常常想知道未來會怎樣，就看看現在自己正做甚麼。

習慣的影響，會隨時間放大，就似是操控飛機，偏差了角度，就影響了目的地。（《Heaven？天國餐館》劇照）

1招建立不易動搖的好習慣：先改變「生活系統」

James Clear認為，當我們想養成一個新習慣，其實是想解決新的問題，可惜很多人往往「3分鐘熱度」，一鼓作氣，無以為繼，那是因為「方向」根本錯誤。要養成不易動搖的習慣，就要先改變日常生活的「系統」，不能只追着結果跑。不過，更重要的是改問自己：要成為一個怎樣的人，才能得到我想要的結果？

他舉減肥為例，要是你想減磅，那你不應只追着磅數跑，而是問：一個時時運不動的人，他／她的一天是怎樣的？他會吃甚麼？每作一個決定，都問自己，那樣的習慣才會持久。

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參考資料：Ｍatt davella, 《原子習慣》