韓網調查2020年10大最受歡迎韓星　《愛的迫降》CP雙雙入榜！

在韓國具有一定公信力的蓋洛普民調（Gallup Korea），近期發布「2020年最耀眼藝人票選活動」，針對演藝圈認知和喜好度進行普查，所評選出的結果。讓人驚喜的是《愛的迫降》CP孫藝真和玄彬雙雙入榜，冠軍由人氣韓劇《夫婦的世界》當中的她稱霸，你是否早已經猜到答案了呢？

南韓最受歡迎藝人是誰呢？按圖看民調結果▼▼

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Top10：孔曉振

韓劇女王孔曉振去年是蓋洛普榜單當中的冠軍，在今年沒有推出新作品的情況還能成功擠進榜單，看得出觀眾們對她有多麼喜愛吧！從2010年《料理絕配Pasta》奠定浪漫喜劇女王的她表演多元豐富，《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》、《嫉妒的化身》和去年讓她榮獲KBS演技大賞和百想影后的《山茶花開時》，都讓影迷津津樂道，儂編也很期待今年40歲的她再推生涯代表作呢！

Top9：孔劉

同樣位於第九名不分軒輊的是人氣男神孔劉還有資深女星車和娟，早在《屍殺列車》和《孤單又燦爛的神－鬼怪》奠定男神地位之前，孔劉就曾因《熔爐》讓社會大眾關注兒童性侵問題，促使政府修正「熔爐法」，慈善義賣會更是親身到場支持，善心善舉不勝枚舉，即便41歲仍是黃金單身漢，還是讓不少單身女性都搶著當孔太太。

Top9：車和娟

1978年初到的資深女星車和娟，讓不少台灣觀眾都感到陌生，曾以樂天小姐身分踏進演藝圈，卻在事業高峰因為結婚而息影，久未與觀眾見面的車和娟在2008年的《愛子的姐姐敏子》復出，逆天美貌觀眾都有目共睹，即便目前已經年近60歲仍是優雅端莊的美魔女，打拚10年後在2018年憑著《我唯一的守護者》，獲得最KBS優秀演技獎，車和娟在60歲以前，為自己開創燦爛奪目的事業第二春。

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Top7：錢忍和

與車和娟同樣在事業當紅之際嫁作人婦，短暫退出演藝圈的錢忍和，賢淑帶點貴氣的非凡氣質，讓她出道多年不是扮演貴妃就是皇后，55歲的錢忍和出身自中央大學戲劇電影系，札實的表演功力讓她出道35年，戲劇作品仍舊保持著高品質和高產量，錢忍和形象端莊有禮，曾經在「誰最有可能當選女總統」票選活動當中屈居榜首，看得出南韓觀眾有多麼敬愛她了吧！

Top6：秀智

別看「國民初戀」秀智一副嬌滴滴的樣子，儂編告訴大家，秀智私下可是相當重視人權議題的正義女孩呢，10年前以Miss A成員出道，外貌、舞蹈、歌唱樣樣滿分，連JYP都大力稱讚，舞台上魅力十足的秀智，從女團團員翻身變成專業演員的努力大家都有目共睹，耀眼模樣不只觀眾喜愛，也曾經俘虜了李敏鎬和李棟旭等頂級男神的心。

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Top5：孫藝真

38歲的孫藝真以清新氣質和秀雅面容獲得觀眾的喜愛，演技精湛的她同時也是韓國三大電影節大滿貫影后，曾經和蘇志燮、曹承佑、趙寅成、鄭雨盛、裴勇俊、李敏鎬…等男神搭檔，是演藝圈著名的男神收割機。近年憑著《經常請吃飯的漂亮姐姐、《愛的迫降》人氣更上一層樓，渾身耀眼不說，還散發出成熟女人的嫵媚和魅力。

Top4：朴敘俊

32歲的朴敘俊近年來憑著《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》再攀事業高峰，今年《梨泰院Class》爆紅更是讓他紅遍全亞洲，今年初韓國新冠肺炎疫情失控，朴敘俊愛心不落人後，慷慨解囊捐給大邱災民1億韓元，有愛心、戲劇表現又亮眼，讓朴敘俊獲得稱霸排行榜獲得第四名的好成績，快來看看他的強勁對手還有哪些明星吧！

Top3：玄彬

長相高大帥氣的玄彬擁有高學歷的光環，韓國中央大學藝術學院研究所畢業的他，踏進演藝圈絲毫不用吹灰之力，自身魅力亮眼，閃耀地有如鑽石，戲劇作品搭檔的都是女神級演員：金宣兒、宋慧喬、湯唯、朴信惠…擦出的曖昧火花無限，討論最熱烈的莫過於《愛的迫降》當中和孫藝珍的動人情感，而玄彬同樣也是愛心不落人後，今年也為了新冠肺炎疫情捐出2億韓元，愛護災民的心億，實在讓南韓民眾都很感動。

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Top 2：朴寶劍

27歲的朴寶劍即使正在服兵役，還是受到許多粉絲的討論，外界普遍評價善良、誠懇、又有禮貌的他，今年春天發行《blue bird》在日本反應熱烈，還有秋季在播映的《青春紀錄》扮演男主角「史彗峻」，角色務實、溫暖又人見人愛，讓原本就在演藝圈擁有好人緣的朴寶劍形象更為加分。目前朴寶劍最近一次露臉是在海軍音樂會上，面露笑容的他擔任主持和彈琴工作，看起來相當樂在其中，朴寶劍預計後年4月退伍，想念他的粉絲可要再等等啦！

Top 1：金喜愛

蓋洛普民調最耀眼藝人票選冠軍揭曉！就是53歲的金喜愛，今年憑著《夫婦的世界》再創佳績，讓她抱回百想藝術大賞影后寶座，金喜愛高中以廣告模特兒進軍演藝圈，縱橫影壇30多年，近年深耕婚姻和兩性相關的韓劇，演技細膩受到歡迎，加上保養得宜的優雅身段以及雍容知性的氣質，被韓國女性視為是熟齡女子的時尚指標。

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