韓劇《Start-Up》大熱，秀智飾演窮女生卻全身名牌，被網民批評不符合劇情。其實韓劇有不少人設是出身基層卻全身名牌的女主角，如《愛的迫降》富家女孫藝珍落難北韓身無分文的村姑，《山茶花開時》演單鄉村親媽的孔孝真。有趣的是，同樣服飾定價不符合人設，卻只有秀智遭惡評，分別就在於她們挑選名牌的心思。

《Start Up》：秀智沒有錢買新鞋卻擁有Hermès、Dior手袋 經典款顯浮誇

窮家女智秀於劇中穿上高級定製路線的韓國設計師品牌Avouavou湖水藍套裝，搭配經典的Lady Dior手袋。（《Start Up》劇照）

韓劇《Start Up》擁有高度話題性，秀智於劇中飾演家庭背景貧窮的女生，於首集穿上破爛的平價高跟鞋，就連鞋身脫色亦只能以黑色油性筆填補，沒有錢買一雙新鞋。不過第2集中，她參加派對時，卻穿上走高級定製路線的韓國設計師品牌Avouavou湖水藍套裝，搭配經典的Lady Dior手袋，顯得浮誇，不少網民質疑為何秀智沒有錢買鞋卻擁有名牌手袋，自相矛盾的劇情令人難以投入。

有網民認為編劇於首集把秀智塑造得太窮，所以導致劇中出現名牌時的反差會這樣大。以劇情來說，秀智要出席酒會，偶爾穿上名牌未嘗不可，但若是在經濟這樣差的情況下，每集都有新衣服與新手袋則未免太浮誇。

▼▼▼窮家女秀智於劇中擁有多個名牌手袋？有的甚至市面不常見▼▼▼

《愛的迫降》：孫藝珍滯留北韓身穿$105村姑外套現實值３萬 成功隱藏名牌獲讚

孫藝珍在《愛的迫降》飾演財閥千金於劇中穿搭奢華，Gucci、Bottega Veneta、Celine、Miu Miu等多個精品品牌應有盡有。（《愛的迫降》劇照）

孫藝珍在《愛的迫降》飾演財閥千金於劇中穿搭奢華，Gucci、Bottega Veneta、Celine、Miu Miu等多個名牌應有盡有。被困北韓物無分文時，即使孫藝珍的服裝風格換成鄉村碎花風，卻仍然件件名牌。例如在北韓市集以「天價」15,000韓元（約HK$105）售賣的灰藍色印花外套，其實是來自意大利高級訂製服品牌的Giambattista Valli，價值3萬多港元。

雖然孫藝珍於落難時亦仍身穿名牌，卻沒有刻意顯露品牌，選低調款，穿上各式的碎花服裝與身旁北韓大媽融為一體，成功隱藏名牌服飾的離地感，沒有喧賓奪主，跟她於南韓時的風光形象造成強烈對比，可見劇組於服裝設計上花了不少心思。加上與玄彬的愛情戲令人難以抽離，網民因而較受落，劇集至今仍然是本年度最受歡迎的韓劇之一。

▼▼▼孫藝珍於北韓身穿MIU MIU外套，用Fendi手袋？▼▼▼

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《山茶花開時》：單親媽媽孔孝真一條碎花裙已經過萬元 卻無違鄉村婦人的樸素感

孔孝真一身看似樸素的碎花裙其實都是名牌。（《山茶花開時》劇照）

《山茶花開時》的故事背景在南韓鄉下，孔孝真飾演獨自經營居酒屋的單親媽媽，造型偏向樸素。看似樸素的碎花裙與連身褲，其實都是名牌，孔孝真於第2集穿上的天藍色碎花裙就來自法國時裝品牌VETEMENTS，價值超過HK$12,000，並非一般女生可以負擔的價錢。

雖然服裝的定位不符合孔孝真於劇中的角色設定，但劇組人員別具心思的搭配讓人感受不到一絲違和。她於劇中穿着的名牌在配合其他單品後隱藏的很好，如連衣褲、碎花連身裙等，合乎劇情的鄉村風造型，隨着劇集的熱播，當時還興起了一陣鄉村風穿搭的潮流。

▼▼▼孔孝真於鄉下社區穿潮牌？▼▼▼

除了秀智、孫藝珍與孔孝真，其實韓劇有不少人設是出身基層卻全身名牌的女主角，到底她們的穿搭有多離地？

▼▼▼同場加映：秀智於《Start-Up》中常以西裝穿搭示人，看她示範如何穿出幹練同時又不失女性柔美感。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼Anya Taylor-Joy於Netflix 最新美劇《The Queen's Gambit》（后翼棄兵）中的格紋造型呼應棋盤，風格轉變藏玄機（延伸閱讀==>）▼▼▼