王浩信憑藉《踩過界II》於無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》奪得「雙料視帝」的殊榮，在台上向太太陳自瑤致謝時，卻被鏡頭捕捉到她零反應一幕，令兩人的婚姻關係再次成為焦點。

浩信憑藉《踩過界II》於無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》奪得「雙料視帝」的殊榮，在台上向太太陳自瑤致謝時，卻被鏡頭捕捉到她零反應一幕。（無綫截圖）

王浩信憑《踩過界II》奪得「最佳男主角」和「最喜愛TVB男主角（馬來西亞）」成為「雙料視帝」，於台上致謝時公開感謝陳自瑤悉心照顧女兒，然而台下的她木無表情，更疑似「黑面」，再次掀起婚變傳聞。不過，於頒獎典禮的尾聲，陳自瑤經過丈夫身邊時主動擁抱送上祝福，她其後解釋零反應只因太愕然，內心亦為王浩信奪獎感到開心，更稱因衣衫單薄令她於寒冷的天氣下有點不適，決定不會等待王浩信，先行回家休息，故出現後來前後腳離開一幕。

於頒獎典禮的尾聲，陳自瑤經過王浩信身邊時主動擁抱送上祝福。（葉志明攝）

而王浩信接受訪問時亦表示，之前得獎也有公開多謝太太，內心非常感激她的付出，所以在如此有分量的台上多謝她也是應該的。其實他於《萬千星輝頒獎典禮2017》奪得「最佳男主角」時亦曾於台上多謝太太，「多謝我太太Yoyo，把我的家庭與女兒照顧得非常好。」對比今年的「我要多謝Yoyo，多謝你悉心照顧女兒。」則未見「太太」與「我的家庭」的字眼，加上陳自瑤當時零反應的表情，關係彷彿充滿疏離感。

▼▼▼王浩信與陳自瑤結婚9年屢傳婚變，回顧兩人新婚時的甜蜜點滴▼▼▼

藝人的拍攝生活日夜癲倒，所以另一半的支持尤其重要，不少男星在得獎一刻，在台上也會由衷地發表愛的宣言，窩心剖白令電視機前的觀眾也同樣感受到甜蜜愛意。

劉青雲：經典太空船宣言

劉青雲愛情事業兩得意，與結婚23年的郭藹明是圈中的模範夫妻。(VCG)

劉青雲愛情事業兩得意，與結婚23年的郭藹明是圈中的模範夫妻。他婚後專一零緋聞，婚姻生活一直低調，未有放閃但卻莫名地甜蜜。他憑藉《竊聽風雲3》，於第34屆香港電影金像獎頒獎禮上奪得「最佳男主角」，他於台上深情地對太太說，「每次當我駕着太空船，飛到宇宙不知哪裏的時候，你總是有辦法令我有安全感返回地球。」這番愛的宣言令台下的郭藹明感動落淚。

▼▼▼劉青雲延續太空船宣言，為郭藹明開設「小飛船製作有限公司」▼▼▼

張家輝：從無名小卒到「7料影帝」 全靠另一半成就

張家輝入行多年，努力付出終從無名小卒登上影帝寶座。(VCG)

張家輝入行多年，努力付出終從無名小卒到登上影帝寶座。2009年，他憑藉電影《証人》先後於台灣金馬獎、香港電影金像等影展奪得「7料影帝」殊榮。他於金像獎的台上，向太太關詠荷表白：「如果沒有我太太，站在這裡的不會是張家輝。她為這個家付出了太多，我才能把精力放在演戲上，太太是我在娛樂圈最大的收穫。」把成就全歸功於另一半。

▼▼▼無名小卒愛上當家花旦，張家輝與關詠荷的愛情故事令人動容▼▼▼

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