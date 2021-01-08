馮盈盈前度婚照曝光　曾回應舊愛婚訊被指小器　5招避開二度情傷

馮盈盈前醫生男友鍾浩文(Martin)於2020年年底傳出閃婚消息，馮盈盈面對傳媒追問，以一貫的霸氣回應，戲言即使結了婚也有可能經歷離婚，被指小器。馮盈盈與Martin分手約1年，Martin日前釋出與現任女友的婚照，證實閃婚傳聞，一對新人非常登對，幸福滿溢，有傳媒指二人將於月底結婚。

馮盈盈前醫生男友鍾浩文(Martin)婚照曝光，一對新人非常合襯。(鍾浩文IG)

馮盈盈於2019年底與交往4年的醫生男友Martin分手後，至今仍然話題不絕，雙方的感情生活同樣令人關注。馮盈盈被指戀上主播鄭衍峰，而Martin則於社交平台上公開與新對象的親密合照，去年網上流傳着疑似結婚申請的傳聞，他被指打算閃婚。雖然Martin其後否認結婚傳聞，但馮盈盈當時卻透過節目《#後生仔傾吓偈》中回應前度「婚訊」。

▼▼▼按圖看馮盈盈與Martin的舊照與最新戀情發展▼▼▼

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該集節目以「前度結婚了」為題，馮盈盈表示指自己是透過報導才得知前度婚訊，戲言即使結了婚也有可能經歷離婚，所以結婚並不是件大事。她續指自己一定會出席前度的婚禮，更會打扮成全場焦點。不少網民都批評她這說法小器、心胸狹窄。兩人當初和平分手後亦保持聯絡，至今維持朋友關係。她表示若前度真的結婚，自己也會大方祝福。

不少藝人分手後再見亦是朋友，大方為對方送上祝福。

湯洛雯與羅天宇

湯洛雯與羅天宇分手後出Trip亦毫無芥蒂（IG＠roxannetong）

湯洛雯與羅天宇合作《愛·回家》時假戲真做，現實中亦發展成情侶，不過交往4年後分手。兩人分手後退回朋友位置，更合作拍攝旅遊節目《3日2夜》，鏡頭前毫不避嫌，甜蜜互動更有復合之嫌。不過其後湯洛雯與馬國明認愛，羅天宇亦不時與女星傳出緋聞，各有自己的新生活。早前TVB高層樂易玲舉辦派對慶祝61歲生日，湯洛雯、馬國明與羅天宇均有出席，新歡舊愛同場，湯洛雯並沒有表現避忌，3人之間沒有任何芥蒂。

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唐詩詠與洪永城

唐詩詠與洪永城分手後仍然保持朋友關係（VCG）

唐詩詠與洪永城因合作劇集《載得有情人》擦出愛花，交往兩年後分手。有指分手原因是因為男方花心，被網民喻為「最佳女朋友」的唐詩詠卻指分手不涉及第三者。兩人分手後於黃翠如的生日派對上碰頭；C君結婚時，又一同當「兄弟團」，場面融洽，唐詩詠與洪永城亦不時於IG上互動，不少網民仍期待他們復合。不過，洪永城其後與健身教練梁諾妍相戀，而唐詩詠亦大方表示希望對方開心。

▼▼▼按圖看唐詩詠與洪永城的舊照與最新戀情發展▼▼▼

「前度戀愛了」、「舊愛結婚了」容易陷入二次傷痛，5招自救﹗

放下前任並不容易，即使情傷日漸康復，當知道對方已開展新戀情後，猶如二度傷害，更是難以釋懷，到了得悉對方結婚了，難免再一次陷入感觸，被往事思緒來襲。然而，從前再多的愛或傷痛都已成過去，如何整理思緒面對？加拿大西安大略大學有統計顯示，約9成的受訪者曾經有社交媒體上窺探前度的生活，當中有8成的人更會觀察前度的新對象。要真正結束與前度的關係，專注於自己的幸福，不妨參考一下心理學家Sarah Schewitz的建議。

▼▼▼【按圖看】面對前度有新歡內心總不是味兒，當得悉前度結婚了，可能又再有一番感受，以下5個方法有助釋懷：▼▼▼

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▼▼▼同場加映：馮盈盈日前於IG展示新的 Hermès Mini Kelly，又搬到將軍澳千呎新居，生活愈來愈富貴，成為網民焦點。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看更多近年閃婚閃離的明星夫妻】能與愛侶組織家庭當然是件幸福事，但原來閃婚藏危機，理想結婚時機有公式？（延伸閱讀）▼▼▼