牛年2021｜學會3個手帳筆記法　拿回生活主導權　面對自己的焦慮

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-02-18 09:01

面對生活裡的「不對勁」，很多人選擇忽略與逃避，但事實上，有病識感是療癒自己最重要的事，其中包括面對自己的脆弱與不堪。從 2021 年開始，每天晚上，多留十分鐘給自己，定期的整理思緒和整頓生活，是相當必要的步驟。

2020 年，世界發生了不小的改變，新冠肺炎席捲全球，造成旅行與生活調節機制的中斷，人們對於娛樂性活動的參與感也因此降低，如此低迷的氛圍就好像無限綿延的陰雨天，你說不出哪裡不對勁，卻總感覺有些部分的自己正在被酸雨侵蝕。

2020 年有許多需要被記得的事，以及更多想做卻來不及做到的事，我常覺得，年與年之間的跨度是被刻意營造出來的儀式感，好讓我們可以利用這段時間與空間，揮別舊的自己，立下新的願景。

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從 2021 年開始，每天晚上，多留十分鐘給自己

對很多人而言，不記得並不一定代表「過了」，這也是為什麼「整理自己」如此重要。

那些還沒背消化過的情緒、以及尚未釐清心態會以各種型態出現在生活裡，多半會卡在心坎裡持續存在，最好的方法是能透過自我梳理，進而做到舉重若輕，讓過去成為現在自己的一部分。

大約從高二（2013）開始養成寫手帳的習慣，原先是記錄當天須完成的事項，包括當時正值考學測時期，每日必須複習的學科內容、隔天的考試，以及評量、模擬考卷的進度範圍，延續到後來，開始習慣透過手帳整理當天心情，包括透過文字梳理一整天的行程。

一來提醒自己做了哪些事情，二來告訴自己：「沒事的，別擔心，該做的事情都已經完成，其他都是機會與命運了。」

久而久之，習慣持續了七年，手帳除了幫助健忘的我記得當下的心情以外，也在許多惴惴不安的夜晚給予自己回顧與凝視未來的力量。生活中無法掌舵的事情越多，越容易在得過且過的漩渦中徘徊找不到出口，此時手帳是與自己最好的溝通方式。

搞懂今天的自己，便能更好的為明天的自己做出決定；明白今天是充實還是浪費，那麼你更能決定明天是停留還是前行。

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每天晚上，我習慣留一小段時間給自己，可能是 10 分鐘、可能是 20 分鐘，也可能超過 1 個小時。在這段時間裡，我會將今天發生的事情以記流水帳的方式寫下來，紀錄之餘也重新回顧一整天的心理狀態。

面對工作、家人、友誼及各種各樣的關係，生活上總有大大小小的事情扎在心頭，或芒刺在背，書寫是拔除日常中的小刺，免於一次性重擊而受傷的前置作業，習慣與自己對話，在不逃避的前提下面對自己的良善和不堪，那是確保決策與渴望一致最好不過的方法之一。

混亂時，給你選項和勇氣的是自己，不是他人

開始工作之後，因為時間較為吃緊的緣故，比較難透過「寫手帳」的方法進行自我整理，因此我開始透過 Medium、FB 和 Instagram 紀錄心情，此時的紀錄比較像是一段時間對自己的交代。

生活與工作無法平衡時的混亂，不會是一時，它會存在於你的每一天，侵蝕你積極面對生活的動力，工作中的徒勞與頓失方向容易影響到生活的自律與方向感，此時此刻給予出口的應該要是你自己。

面對這樣的日常，你可以嘗試透過三個方法克服問題。首先是方法：

1. 釐清自己混亂的原因：有病識感且找到病因。給予自己修復的寬限期：在行事曆上給自己停損點，可以是一趟旅行、一部電影、一次假期、或與無相關者的一次聊天。 2. 把選項寫下來，選擇、然後放下：這件事情要解決有什麼前提、或是在什麼條件下你可以放過自己。 3. 舉例而言，去年第二季，我因自己在工作上的不足感到不安且不適，因此「感受到能力不及的自己」並與其相處成為當時最大的難題。

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我在 2020 年 6 月的手帳裡寫道：「接受它和戰勝它是兩回事，接受不代表你能更游刃有餘的承擔起工作必要之重，它可能只是坦率辨別自己不足的狀態。」

我用這句話提醒自己也照顧了自己的不足，因為痛苦的狀態往往都是一時之間期待與現實的不符而造成的，尤其在職涯轉換、人生規劃遭逢變數、面臨工作上重大的專案和不確定性的時候，很容易將工作上不安的情緒帶向生活，長時間影響情緒的正常運作。因此定期的整理思緒和整頓生活，是相當必要的步驟。

面對生活裡的「不對勁」，很多人選擇忽略與逃避，但事實上，有病識感是療癒自己最重要的事，其中包括面對自己的脆弱與不堪。

比方說，前陣子我發現自己因心裡的焦慮狀態影響身體的反應，連續幾個禮拜沒辦法好好坐捷運，捷運密閉和吵雜的空間使得空氣變得稀薄，加上往來人們總是彼此推擠在狹小的空間，捷運車廂裡的窒息感來自於對於「出勤」這件事本身所夾帶的焦慮。

我把這樣的心情寫了出來，面對自己的焦慮，也承認自己因為想逃避而激發的生理不適。釐清自己狀態後，接著是給予自己修復的寬限期，有人需要一週、有人僅需一日，可能也有人跟我一樣，寫作的當下就是修復期。

我通常告訴自己：寫完就面對了，面對了就放下了，明天從頭開始。因此我的修復期與書寫狀態是完全重疊的，每個人可依據自身的狀況進行修復期的調配。

修復之後，更重要的是提供自己選項。要記得：能給出選項和接受選項的是自己，期待他人的拯救是最沒有效率的，自救往往是認識自己、避免持續鬼打牆最好的方式。

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重讀自己：那些看起來芝麻蒜皮的小事

寫下來之後，別忘了複習。

重讀自己是一個很有趣的過程，就像是透過文字重新認識兩年、三年、五年前的自己，過去那些像是山洪海嘯一樣捻壓過你的大事，如今看來都成了渺小卻迷人的無謂煩惱，那些十幾歲時認定的海誓山盟，如今看來也都只是稚嫩可愛。

那些曾經看過的電影、讀過的句子、寫過的愛語和墨水與墨水之間殘留的淚漬，都穿越時間與空間回到你的眼前，才發現：最明白自己有沒有長大的人，還是自己。

前幾天重看了藝人曾之喬的 YouTube 節目， 她與許瑋甯聊到如何克服現在的困難，許瑋甯提出一個想法：「在遇到困難的此刻跳出來看，假設我已經 35 歲，我如何看待 25 歲的自己的煩惱。」

其實這個觀點（從未來看現在）在我回去閱讀三、五年前的手帳時，也深刻感受到超脫當下思維的重要性，17 歲時寫下「無法成全的撕心裂肺」在現在的自己眼中似乎也能一笑置之，18 歲那場無疾而終的愛情，好像在現在看來反而是成全我與現任伴侶最重要的契機。

那些旅行的痕跡、車票、電影票根、機票、拍立得，收藏了歲月在時光中的縮影，留下略為風化和褪色的彩印、墨水與字跡，成為你的一部分。

我們很常與他人展開各種對話，聊生活周遭、聊生活情感、聊現在與未來，但卻總是忽略與自己對話、忘記回望自己的成長。

與自己對話的空間是需要刻意經營的，撇除發呆的時間不論，生活中有太多資訊透過各種媒介傳送到我們眼前，壓縮了我們靜下心來與自我對話的時間與空間，面對久未謀面的朋友、同學與親戚，我們時常會說：「好久不見，你跟以前真的差好多，變成熟了不少。」但我們卻鮮少回頭看看自己。

書寫與閱讀歲月同時也更明白自己是如何長大的，但為何我們要記錄下自己是如何長大的？

關於這個問題，我想將這段話送給正在閱讀的你們：

你現在的氣質裡，藏著你曾讀過的書、走過的路，和愛過的人。 《北非碟影》（Casablanca，1942）

從今天晚上開始試試每日儀式，三個步驟，搞定你人生中過不去、想要釐清的糾結大小事：

步驟一，每天留 10 至 20 分鐘給自己，不碰手機、不開電腦，屬於自己的手帳時間。 步驟二，嘗試透過三個方法克服問題：釐清混亂、定修復寬限期、放過自己。 步驟三，寫完手帳，試著告訴自己：寫完就面對了，面對了就放下了，明天又是嶄新的開始。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：2021 整理術｜新的一年，用這三個手帳筆記法拿回生活主導權】