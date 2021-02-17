收納｜佛系女生收納法8招首選同色同款　衣飾百搭有25件已足夠？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-17 16:22

收納︱「極簡生活」人人嚮往，把多餘事物捨棄，減少浪費，將時間花在更多有價值的事物之上。不過，習慣囤積的人在捨與棄的過程容易戀戀不捨，出現掙扎；突然改變生活方式存在難度，不妨先學會台灣YouTuber NanaQ分享的收納方法，簡易得懶女生也可實行？

台灣YouTuber NanaQ分享的收納方法，簡易得懶女生也可實行？(nanaq521@Instagram)

獨居10年「極簡生活」更了解自己所需

台灣YouTuber NanaQ在台北獨居生活已到第10個年頭，從一開始不知道如何獨立生活，到後來學懂照顧自己，不讓家人擔心，做任何事情都以自己為純粹的依歸，找到想要且舒服的生活方式。

NanaQ奉行「極簡主義」，放棄一刻的物慾，就連衣服的數量亦逐漸減少。2019年，實行膠囊衣櫥，規定只限擁有40件服裝，款式需要百搭長興；翌年她把數量減至25件，全都是素色服裝，重質不重量，極簡過程讓她清楚了解到自己的需要。

未必每個人都適合「極簡」 收納也能讓家居變整潔

NanaQ曾在影片分享，許多人都會羨慕極簡生活方式，不過她則反問「你思考的是極簡生活還是快樂生活？」先思考然後再慢慢實踐亦可。不過一個整潔的家居確實能讓心靈感到更舒適，NanaQ則分享一些簡單收納方法，讓家居看起來更整齊的同時，找回生活的動力，佛系女生或可先從收納入手。

▼▼▼按圖看NanaQ分享的8個佛系收納法，簡單得人人也做到？▼▼▼

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