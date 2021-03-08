情緒管理｜Blue Monday易抑鬱　10招培養高EQ　冥想也有幫助？

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-08 09:01

「憂鬱星期一（Blue Monday）」症候群你有嗎？其實這個名稱是在2004年有位心理學家幫旅行社行銷冬季假期促銷時想出的主題，後來被定調在1月的第3個星期一，所以這一天也被稱為「一年中最難過的一天」，主要是因為剛過完聖誕、新年假期，歡騰之後迎來的就是一個人的孤單。你也容易莫名心情低落、沮喪、憂鬱嗎？有了這10招，或許可以幫妳提升成好心情！

不只假期之後，每次週末享受完一個充飽電的假期，想到隔天又要上班上課，難免情緒會失落，甚至是感到有壓力，不論你有沒有Monday Blue，以下還是有不論日常何時感到心情沮喪時可以幫助調適心情、提振精神的方法。

▼▼▼煩惱天天都多，心情低落時不妨用這10招拆解！（點圖放大閱讀）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：憂鬱總是不經意來訪！如何做好高EQ情緒管理10招】